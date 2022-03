El Salvadorin presidentti, Nayib Bukele, ilmaisi keskiviikkona pettymyksensä Yhdysvaltain hallitukseen sen vuoksi, mitä hän kutsui peloksi maan toiminnasta Bitcoin-lain ympärillä.

Bukelen kommentit tulivat uutisten jälkeen, joiden mukaan Yhdysvaltain senaatti oli asetettu äänestämään lakiehdotuksesta, joka koskee El Salvadorin Bitcoinin käyttöönottoa.

Laki, nimeltään "Accountability for Cryptocurrency in El Salvador (ACES) Act", läpäisi komiteavaiheen ja menee äänestykseen Yhdysvaltain senaatissa.

"ACES" otettiin käyttöön helmikuussa, ja sitä tarjotaan puskurina mahdollisia riskejä vastaan, jotka liittyvät El Salvadorin BTC:n lailliseen maksuvälineeseen.

"En olisi koskaan villeimmissä unelmissani uskonut, että Yhdysvaltain hallitus pelkääsi sitä, mitä täällä teemme", Bukele sanoi kommentissa.

Lainsäädäntöjen mukaan Yhdysvaltain lainsäätäjät ovat "huolestuneet" El Salvadorin Bitcoin-laista, jotka voivat aiheuttaa riskejä Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmälle. Lakiesityksen kannattajien kerrotaan ajavan sitä osaksi sääntelykehystä auttaakseen lieventämään mahdollisia riskejä, mukaan lukien rikollisjärjestöt ja jopa Kiinan vaikutusvallan lisääminen.

Jos laki hyväksytään, valtion ja valtiovarainministeriön odotetaan tutkivan tapoja estää tällaista tapahtumasta.

Never in my wildest dreams would I have thought that the US Government would be afraid of what we are doing here. pic.twitter.com/QgJPa70mn0

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2022