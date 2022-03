NEAR-protokollan livehinta on tänään 11,12 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 750,6 miljoonaa dollaria. Markkina-arvoltaan 22. suurin kolikko on noussut 12,61 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Tässä artikkelissa on kaikki mitä sinun tulee tietää NEAR-protokollan tokenista, mukaan lukien onko se ostamisen arvoinen ja parhaat NEARin ostopaikat nyt.

Suosituimmat NEAR ostopaikat nyt

Mikä NEAR on?

NEAR Protocol on yhden kerroksen lohkoketju, joka on suunniteltu yhteisön ylläpitämäksi pilvilaskenta-alustaksi. Se poistaa joitakin niistä rajoituksista, jotka ovat tukkineet kilpailevia lohkoketjuja, kuten alhaiset tapahtumanopeudet.

NEAR käyttää ihmisten luettavia tilinimiä, toisin kuin Ethereumille yhteiset kryptografiset lompakko-osoitteet. NEAR esittelee myös ainutlaatuisia ratkaisuja skaalausongelmiin, ja sillä on oma konsensusmekanismi nimeltä Doomslug.

NEAR käyttää Nightshade-teknologiaansa, parantaakseen transaktioiden suorituskykyä massiivisesti. Nightshade on shardingin muunnelma, jossa yksittäiset validaattorisarjat käsittelevät tapahtumia rinnakkain useiden sirpaloitujen ketjujen välillä, mikä parantaa lohkoketjun kokonaiskapasiteettia.

Toisin kuin "tavallinen" sirpalointi, Nightshaden sirpaleet tuottavat murto-osan seuraavasta lohkosta, jota kutsutaan "paloiksi". Näin tehdessään NEAR Protocol pystyy saavuttamaan jopa 100 000 tapahtumaa sekunnissa.

Se voi myös saavuttaa lähes välittömän tapahtuman lopullisuuden, yhden sekunnin lohkon poljinnopeuden ansiosta, ja pitää transaktiomaksut käytännössä nollassa.

Pitäisikö NEAR ostaa tänään?

Mikään ei korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

NEAR – hintaennuste

Price Prediction ennustaa vähimmäishinnaksi 18,38 dollaria vuonna 2023. NEAR voi nousta jopa 22,33 dollariin, keskihinnan ollessa 19,04 dollaria vuonna 2023.

Vuonna 2024 NEAR-protokollan hinta nousee vähintään 27,81 dollariin. Korkein hinta on 32,41 dollaria ja keskimääräinen kauppahinta 28,76 dollaria. Lopuksi NEAR vaihtaa omistajaa vähintään 41,45 dollarilla vuonna 2025.

