Near Protocollan ennuste Ref Financen TVL:n noustessa

Near Protocollan hinta on nousussa ekosysteemin kasvun jatkuessa. Tokenilla käydään kauppaa 17,12 dollarissa, mikä oli noin 130 % helmikuun alimman tason yläpuolella. Sen markkina-arvo on noussut yli 11,35 dollariin, mikä tekee siitä maailman 17. suurimman kryptovaluutan.

Near Protocollan kasvu

Near Protocol on yksi suurimmista lohkoketjuista, joka haluaa tulla alan johtavaksi toimijaksi. Verkosta ollaan parhaillaan siirtymässä täysin hajautetuksi alustaksi. Sirpaloituminen on monimutkainen prosessi, joka hajottaa lohkot pienemmiksi paloiksi, jotka tunnetaan sirpaleina. Tämän seurauksena prosessi auttaa lisäämään kokonaiskapasiteettia.

Huhtikuu on ollut onnistunut projekti Near Protocollalle. Ensinnäkin kehittäjät keräsivät sijoittajilta yli 350 miljoonaa dollaria. Nämä varat käytetään ekosysteemin kasvattamiseen myöntämällä avustuksia kehittäjille ja palkkaamalla lisää kehittäjiä. Uusi varainkeruu tapahtui muutama kuukausi sen jälkeen, kun kehittäjät keräsivät vielä 150 miljoonaa dollaria.

Myös Near Protocollan hinta on noussut käynnissä olevan ekosysteemin kasvun vuoksi. DeFi Llaman mukaan verkon lukittu kokonaisarvo (TVL) on noussut yli 1,4 miljardiin dollariin. Itse Nearin TVL on noussut 476 miljoonaan dollariin, kun taas Auroran arvo on noussut yli 960 miljoonaan dollariin.

Tiistaina NEAR nousi jyrkästi sen jälkeen, kun Ref Financen TVL hyppäsi yli 200 miljoonaan dollariin. Se on noussut 14 % viimeisen 24 tunnin aikana ja 52 % viimeisen seitsemän päivän aikana. Tämä tekee siitä suurimman Near Protocollaan rakennetun sovelluksen. Myös muut verkon sovellukset ovat kokeneet TVL:n voimakkaan kasvun. Esimerkiksi Burrow nousi yli 143 miljoonaan dollariin, kun taas Meta Pool nousi yli 143 miljoonaan dollariin.

Near Protocol – Hintaennuste

Päiväkaavio näyttää, että NEAR:in kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Matkan varrella kolikko on muodostanut kupin ja kädensijan kaltaisen kuvion . Tämä kuvio lähettää yleensä signaalin nousutrendin jatkumisesta.

Se on myös ylittänyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot. Kolikko on myös noussut ruskealla näkyvän nousevan trendiviivan yläpuolelle. Siksi Near Protocollan hinta jatkaa nousuaan, kun härät tavoittelevat kaikkien aikojen korkeinta, 20,50 dollaria.