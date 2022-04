Parhaat paikat ostaa Terra, joka lisäsi viidenneksen arvoonsa

Terran token, Luna, nousi 16 % sen jälkeen, kun Terra ilmoitti ottavansa käyttöön itsemaksavia lainoja ja sen vakaakolikko, UST:n, ohittaessa kilpailijansa, Binancen vakaan kolikon BUSD:n , markkina-arvollaan.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki mitä sinun tarvitsee tietää Terra Luna -verkostosta ja kolikoista, mukaan lukien se, kannattaako Terra Luna ostaa ja mistä sen voi halutessaan hankkia.

Koska LUNA on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa LUNA nyt seuraavasti:

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien LUNA -kolikot.

Terra on markkina-arvoltaan kahdeksanneksi suurin krypto. Sen lohkoketju-protokolla käyttää fiat-sidottuja vakaita kolikoita hintavakaiden, maailmanlaajuisten maksujärjestelmien tehostamiseen.

Terra väittää yhdistävänsä hintavakauden ja fiat-valuuttojen laajan käyttöönoton BTC:n sensuurin vastustuskykyyn. Se tarjoaa nopeat ja edulliset selvitykset.

Terran kehittäminen aloitettiin tammikuussa 2018, ja sen pääverkko lanseerattiin virallisesti huhtikuussa 2019. Sen vakaa kolikko, UST, pitää yksi-yhteen valuuttakiinnityksensä algoritmin avulla, joka säätää tarjontaa ja kysyntää automaattisesti.

Tämä saavutetaan kannustamalla LUNA-kolikoiden haltijoita vaihtamaan LUNA-kolikoita ja stablecoineja kannattavilla valuuttakursseilla stabiilien kolikoiden tarjonnan laajentamiseksi tai supistamiseksi vastaamaan kysyntää.

Terraan kannattaa ehdottomasti sijoittaa, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota kaikki hintaennusteet maalaisjärjellä.

Wallet Investorin mielestä Terra on erinomainen sijoitus. He odottavat nousua pitkällä aikavälillä. Huhtikuussa 2027 yksi LUNA tulee olemaan arvoltaan 554 dollaria.

Viiden vuoden investointi tuo noin + 517 % tuottoa. Jos sijoitat siihen nyt 100 dollaria, se voi olla arvoltaan jopa 617 dollaria viiden vuoden kuluttua.

1/ @Terra_money has been a huge accumulator of $CVX, growing to be the largest CVX held by a DAO in 4 months.

Over the past 30 days, they have accumulated around 649k of CVX, pushing them ahead of @FraxFinance to be the largest DAO holders of CVX. pic.twitter.com/zjEEEBF4ZJ

— Delphi Digital (@Delphi_Digital) April 18, 2022