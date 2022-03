Origin Protocol (OGN ) on tänään pudonnut lähes 10 %. Tämä tapahtuu, vaikka useimmat kolikot lisäävät voittoa. Tästä huolimatta OGN:n pitkän aikavälin indikaattorit ovat edelleen positiivisia. Kuinka kauan ne pysyvät, on toinen tarina. Mutta tässä joitain kohokohtia:

OGN-token pysyy hieman 25 ja 50 päivän yksinkertaisten liukuvien keskiarvojensa yläpuolella.

Kolikon hinta on tällä hetkellä 0,45 dollaria, mikä on noin 10 % lasku viimeisen 24 tunnin aikana.

OGN on myös laskenut lähes 88 % viime vuoden kaikkien aikojen ennätyksistään.

Tietolähde: Tradingview

Voiko Origin Protocol (OGN) pysyä pinnan yläpuolella?

Se, että OGN:n arvo on hieman korkeampi kuin sen 25 ja 50 päivän yksinkertaiset liukuvat keskiarvot, on hyvä merkki. Se tarkoittaa, että se ei ole vielä tulossa karhumarkkinoille. Mutta on huolia siitä, että tilanne ei ehkä ole enää sama. Hyvä uutinen on, että OGN näyttää olevan täysin pohjassa.

Se on 88 % alempi kuin sen kaikkien aikojen ennätys, ja se on laskenut edelleen viimeisen viikon aikana. Useimmissa tapauksissa kolikot kääntävät suuntauksen, kun ne ovat saavuttaneet pohjansa. Tämä käänne voi tapahtua hyvin pian OGN:lle. Itse asiassa tämän päivän 10 prosentin tappiosta huolimatta, jotkut analyytikot odottavat OGN:n konsolidoituvan.

Kolikko voi helposti testata uudelleen 0,80 dollaria lähitulevaisuudessa, mikä johtaa vähintään 40 prosentin voittoon. Tällä hetkellä tärkein tarkasteltava tukialue on kuitenkin 0,34 dollaria. Jokainen pudotus alle tämän hinnan, laukaisee laskun.

Onko Origin Protocol (OGN) hyvä sijoitus?

Origin Protocol on DeFi-projekti, joka tuo mukanaan myös NFT-integraation. Sen ekosysteemiin kuuluu myös tuottoa tuottava yielding-stablecoin, mikä tekee siitä varsin ainutlaatuisen muihin projekteihin verrattuna.

Vaikka OGN on ollut vapaassa pudotuksessa vuoden 2021 lopusta lähtien, sillä on edelleen erinomainen pitkän aikavälin potentiaali. Tästä syystä sitä kannattaa harkita, jos haluat lisätä lompakkoosi lisää DeFi-kolikoita.