Bitcoinia on usein kuvattu suojaksi inflaatiota vastaan, ja hyvästä syystä. Se voi olla hyvä varallisuuden varasto, vaikka sillä onkin oma haihtuva luonne. Mutta tämän lisäksi on vielä muita kryptovaroja, jotka voivat auttaa sinua selviytymään inflaation myrskystä paremmin. Tässä syy:

Kryptovarat ovat nyt osa valtavirran rahoitusalaa.

Kryptomarkkinoilla on paljon likviditeettiä, joten varat on helpompi muuntaa rahaksi.

Kryptoarvolla on hyvin paljon potentiaalia tulevaisuuden kasvulle.

Joten jos olet huolissasi nousevasta inflaatiosta Yhdysvalloissa, meillä on kaksi krypto-omaisuutta, jotka voivat auttaa välttämään tämän. Tässä ne ovat:

Pax Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) on vakaa kolikko, jonka arvo on suoraan sidoksissa kullan hintaan. Pohjimmiltaan kolikko liikkuu rinnakkain kullan hintojen liikkumisen kanssa todellisilla markkinoilla. Kuten tiedätte, ei ole parempaa suojaa inflaatiota vastaan kuin kulta.

Olemme itse asiassa nähneet kullan hinnan nousevan viime päivinä, kun Yhdysvalloissa julkaistaan uusia inflaatiotietoja. Pax Gold antaa sinulle mahdollisuuden altistua jalometalleille ostamalla hajautettuja kryptovaroja.

Bitcoin (BTC)

Jos et ole varma kullasta, voit aina palata lopulliseen suojaukseen krypton inflaatiota vastaan. Bitcoin (BTC) on aina ollut valtava osa sijoitussalkkuja ympäri maailmaa yksinkertaisesti sen vuoksi, että se on immuuni kiihtyvää inflaatiota vastaan.

Lisäksi BTC:n arvo voi nousta dramaattisesti prosessissa. Bitcoin on myös vastikään alkanut korreloida teknologiaosakkeiden kanssa. Teknologiaosakkeita on usein pidetty kasvuomaisuuksina, ja sellaisenaan bitcoin voi auttaa altistumaan suuremmalle kasvulle teknologia-alalla, samalla säilyttäen arvokkaat dollarisi.