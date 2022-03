Näyttää siltä, että kryptomarkkinat alkavat löytää jalkojaan uudelleen. Viimeisten kolmen kuukauden nousu- ja alamäkien jälkeen, olemme nähneet jatkuvia konsolidoitumisjaksoja. Sijoittajien positiivinen tunnelma alkaa palata. Joten tässä on mitä odottaa:

Monet kolikot menevät todennäköisesti kunnollisille härkäjuoksuille

Takaisinvetoja tulee tietysti, mutta yleinen trendi on ylöspäin

Riskejä on kuitenkin edelleen olemassa, mukaan lukien korkea inflaatio ja konfliktit Euroopassa

Nousevia kryptoja etsiville sijoittajille on paljon valinnanvaraa. Mutta päätimme valita kolme parasta.

Ripple (XRP)

Ripplellä (XRP) on ollut ongelmia tänä vuonna. Kolikko oli keskellä suurta oikeusjuttua Yhdysvaltojen pörssi- ja arvopaperikomission (SEC) kanssa. Tämän epävarmuuden vuoksi monet sijoittajat pysyivät poissa XRP:stä.

Tietolähde: Tradingview

Kolikko on siksi pysynyt erittäin aliarvostettuna, mutta viime viikkoina näyttää siltä, että SEC-tapaus on nyt alkanut poistua. XRP on siksi pysynyt nousujohteisena ja voi nousta erittäin voimakkaasti lähi- ja keskipitkällä aikavälillä. Itse asiassa näemme todennäköisesti XRP:n avaamattoman potentiaalin tulevan käyttöön.

ThorChain (RUNE)

Paljon myönteisiä ekosysteemiuutisia on tullut Thorchainista (RUNE) viimeisen viikon aikana. Kolikko on myös onnistunut irrottautumaan helmikuun laskutrendistä ja on noussut melkoisesti. Itse asiassa RUNE on kasvanut 20 % viimeisen 7 päivän aikana. Trendi jatkuu lähi- ja pitkällä aikavälillä.

Convex Finance (CVX)