Kryptoteollisuudessa on monia tapoja ansaita rahaa. Vaikka kryptoomaisuuden ostaminen ja pitäminen pääoman arvonnousua varten on yleisintä, panostuksella (staking) ja farmaamisella (tuottoviljely) on itse asiassa mahdollista ansaita erittäin hyviä vuosituottoja. Tästä syystä farmaaminen on järkevää:

Se auttaa säilyttämään pääomasi pidempään

Voit ansaita tuottoa, kun kryptovarallisuutesi arvo nousee

Farmaaminen on saatavilla melkein kaikissa lohkoketjuissa

Tästä huolimatta, jos yrität löytää kunnollisia mahdollisuuksia tuottoviljelyyn, alla on luettelo, joka voi olla täydellinen tähän:

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) on Ethereum-ketjun suurin hajautettu pörssi. Se vaatii paljon likviditeettiä, ja sellaisenaan käyttäjät voivat panostaa kryptoomaisuutensa ja ansaita tuottoja näistä likviditeettipooleista.

Tietolähde: Tradingview

Hienoa Uniswapissa on se, että se tarjoaa parhaan tuoton kaikista panostus- ja tuottoviljelyohjelmista. Puhumme 20-50 prosentin vuosituotoista.

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) on myös tehnyt erittäin hyvää työtä, tarjoaessaan hajautettuja pörssipalveluita likviditeettipoolien avulla. Se on enemmän tai vähemmän kuin Uniswap. Mutta sen tuotot ovat hulluja. Käyttäjät voivat ansaita 8 prosentista jopa 250 prosenttiin panostetuista varoista. Valikoima on epäilemättä valtava, mutta jopa 8 % vuodessa ei ole ollenkaan paha.

Cranos (CRO)

Cranos (CRO) tunnettiin aiemmin nimellä Crypto.com. Se on yksi tärkeimmistä krypto-vaihtoalustoista maailmassa, ja sen kauppavolyymit ovat miljardeja dollareita. Muutos Cranosin heijastaa kuitenkin suuntaa, jota Crypto.com haluaa edistää.

Lyhyesti sanottuna tavoitteena on tuoda enemmän DeFi-ominaisuuksia sen ekosysteemiin. Mutta jos haluat ansaita kunnollisia ja pitkäaikaisia tuloja, panos- ja tuottoviljelyohjelma on varsin vaikuttava. Käyttäjät voivat ansaita jopa 15 % tuottoa vuosittain.