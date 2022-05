Heliumin kolikko, HNT, putosi äskettäisen rallin jälkeen, mutta se alkaa taas nousta. Sen ympärillä on ollut positiivisia uutisia.

Helium-verkko julkisti uudet Hotspotit, sen 5G-ekosysteemi kasvoi eksponentiaalisesti vuodessa, GigSky julkaisi ensimmäisen solusuunnitelman ja Dish liittyi ensimmäiseksi suureksi operaattoriksi.

HNT on tänään noussut 16 %. Jos haluat tietää, mikä HNT on, voiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaat paikat ostaa HNT:tä, olet tullut oikeaan paikkaan.

Mikä on HNT?

HNT on Heliumin token, hajautettu lohkoketjulla toimiva verkko esineiden Internet (IoT) -laitteille. Sen avulla pienitehoiset langattomat laitteet voivat kommunikoida ja lähettää tietoja solmuverkon kautta.

Näitä solmuja kutsutaan Hotspoteiksi, jotka mainittiin aiemmin. Ne ovat yhdistelmä lohkoketju-louhintalaitteita ja langatonta yhdyskäytävää.

Helium kiinnostaa eniten laiteomistajia ja IoT-avaruuteen sijoittaneita ihmisiä. Taloudelliset kannustimet tarjoavat lisämahdollisuuksia.

Verkon avulla verkon solmut pääsevät yhteisymmärrykseen, vaikka yhteyden laatu on epäjohdonmukainen. Tämä johtuu siitä, että se toimii uudella algoritmilla, jota kutsutaan proof-of-coverageksi ja joka perustuu HoneyBadger BFT -protokollaan.

Pitäisikö HNT ostaa tänään?

HNT voi olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

HNT – hintaennuste

Digital Coin Price ennustaa Heliumin nousevan 29 dollariin vuoden 2022 loppuun mennessä. Vuonna 2025 he uskovat sen nousevan 40,17 dollariin.

GOV Capital on vieläkin nousujohteinen HNT:n suhteen pitkällä aikavälillä. He ennustavat, että kolikko ylittää 70 dollaria tämän vuoden marraskuussa. Vuonna 2027 yhden HNT:n arvo on huikeat 860 dollaria.

