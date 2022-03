Parhaat paikat ostaa Stacks, joka nousi 24 tunnissa 32 %

Stacks on kasvanut huimasti sen jälkeen, kun kryptopörssi Okcoin ilmoitti yhteistyöstä L1-lohkoketjun kanssa Bitcoin Odysseyn muodostamiseksi. Okcoin lupaa 165 miljoonaa dollaria perustajille ja projekteille, jotka kehittävät hajautettuja sovelluksia Bitcoinille ja Stacksille.

Tässä oppaassa on kaikki tarvitsemasi tiedot Stacksista, onko se kannattava sijoitus ja parhaat paikat Stacksin ostamiseksi nyt.

Parhaat paikat ostaa Stacks nyt

Koska STX on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa STX nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi STX -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien STX -kolikot.

Mikä Stacks on?

Stacks on suunniteltu tuomaan älykkäät sopimukset ja hajautetut sovellukset (DApps) Bitcoiniin. Nämä älykkäät sopimukset tuodaan Bitcoiniin muuttamatta mitään ominaisuuksia, jotka tekevät siitä niin tehokkaan, mukaan lukien sen turvallisuus ja vakaus.

DAppit ovat avoimia ja modulaarisia, mikä tarkoittaa, että kehittäjät voivat rakentaa toistensa sovellusten päälle tuottaakseen ominaisuuksia, jotka eivät yksinkertaisesti ole mahdollisia tavallisessa sovelluksessa.

Koska Stacks käyttää Bitcoinia peruskerroksena, kaikki verkossa tapahtuva ratkaistaan Bitcoin-lohkoketjussa, joka on luultavasti turvallisin toiminnassa oleva lohkoketju.

Alusta saa virtansa Stacks-tokenista (STX), jota käytetään älykkäiden sopimusten toteuttamiseen, tapahtumien käsittelyyn ja uusien digitaalisten resurssien rekisteröimiseen Stacks 2.0 -lohkoketjuun.

Pitäisikö Stacks ostaa tänään?

Stacksiin kannattaa ehdottomasti sijoittaa, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina maalaisjärjellä.

Stacks – hintaennuste

Wallet Investor pitää Stacksia erittäin hyvänä sijoituksena ja odottaa hinnan nousevan pitkällä aikavälillä. He ennustavat sen arvoksi 5,12 dollaria maaliskuussa 2027. 100 dollarin sijoitus viiden vuoden aikana tuottaa noin + 263 %, sijoituksen nousten aina 363 dollariin.

Stacks sosiaalisessa mediassa