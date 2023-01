Parhaimmat ICO:t, joihin Redditin mukaan kannattaa sijoittaa Helmikuu ssa vuonna 2023

ICO (Initial Coin Offering) on tapa, jolla projektit voivat hankkia varoja toimintansa käynnistämisen rahoittamiseksi. Tämän säännöllisesti kryptomaailmassa käytetyn menetelmän avulla yritykset voivat kasvattaa julkisuuttaan ja houkutella sijoituksia ja käyttäjiä alustalleen. Yleensä ICO:t julkaistaan yhdessä alustan tulevaisuutta hahmottelevan white paperin kanssa, ja alkuvaiheen sijoittajat voivat odottaa saavansa voittoa alkuperäisestä sijoituksestaan projektin edetessä.

Nämä ovat parhaat ICO:t, jotka kannattaa lisätä kryptosalkkuusi Helmikuu ssa vuonna 2023:

Metacade (MCADE) FightOut (FGHT) RobotEra (TARO) Wombat Exchange (WOM) CryptoCitizen (CCASH) Heroes of Mavia (MAVIA) WeSendIt (WSI) Kryptview (KVT)

1. Metacade

Metacade on uusi lohkoketjupohjainen sovellus, joka on saavuttamassa suuren suosion presale-vaiheessaan. Tämän yhteisöllisen pelikeskuksen tavoitteena on luoda virtuaalinen pelikeskus, joka tarjoaa pelaajille mahdollisuuden kokea todellisten pelihallien jännitystä ja yhteisöllisyyttä kodeistaan käsin. Alusta tarjoaa laajan valikoiman P2E-pelejä, jotka houkuttelevat sekä satunnaisia pelaajia että hardcore-pelaajia, ja sen ytimessä on vahva play-to-earn-mekaniikka.

P2E on vain yksi monista passiivisen tulon ansaintamahdollisuuksista, joita yhteisön käyttäjille on tarjolla. Metacaden monikerroksinen etenemissuunnitelma osoittaa, että se on hyvissä asemissa GameFi-alalla innovatiivisen Metagrants-rahoitusaloitteensa ansiosta, jolla tuetaan kehittäjiä uusien pelien luomisessa. Lisäksi työpaikkaportaali pyrkii tarjoamaan Web3:n parhaimmille ja luovimmille lahjakkuuksille jännittäviä uramahdollisuuksia alalla.

Miksi MCADE on ostamisen arvoinen?

Metacaden natiivi token, MCADE, tuli hiljattain presaleen, ja se myi betavaiheensa loppuun reilussa kolmessa viikossa keräten miljoonaa dollaria. Yhdeksän presale-kierroksen myötä MCADE:n arvo nousee sen betahinnasta 0,008 dollarista 0,02 dollariin presalen päättymiseen mennessä, joten varhaiset sijoittajat voivat saada jopa 2,5-kertaisen tuoton tulevien viikkojen aikana.

Tämä voittomahdollisuus nykyisten laskusuhdanteiden aikana yhdistettynä Metacaden uraauurtavan GameFi-alustan pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin tekevät Metacadesta yhden parhaista ICO:ista sijoittajille, jotka haluavat laajentaa kryptosalkkuaan.

>>> Voit osallistua Metacaden presaleen täällä <<<

2. FightOut (FGHT)

FightOut on lohkoketjupohjainen sovellus, joka palkitsee käyttäjiä terveellisestä ja aktiivisesta elämäntavasta. Palkitseminen tapahtuu sovelluksen sisäisellä valuutalla, REPS:llä, jota voi ansaita harjoitusten ja haasteiden suorittamisesta. Vakituiset kävijät voivat ansaita erilaisia merkkejä ja niille, jotka auttavat kasvattamaan yhteisöä, on tarjolla lisäpalkkioita.

Kenties parasta on kuitenkin se, että käyttäjät voivat käyttää FGHT-tokeneita ostaakseen REPS:iä sovelluksessa ja lunastaa sitten tilauksia, NFT:itä, kauppatavaroita ja jopa jäsenyyksiä oikeilla FightOut-kuntosaleilla, joita löytyy suurimmista kaupungeista ympäri maailmaa.

Miksi FHGT on ostamisen arvoinen?

FightOut on jakanut vain 10 % koko tokenin tarjonnasta kryptopörsseihin, mikä tarkoittaa, että on todennäköistä, että ne sijoittajat, jotka jäivät siitä paitsi presalessa, taistelevat saadakseen FGHT:tä käsiinsä. Niukat varat ovat aina suuressa kysynnässä, ja vähäinen tarjonta tarkoittaa, että FGHT todennäköisesti nousee räjähdysmäisesti.

FightOutin 0,016 dollarin presale-arvoon on liitetty 90 % 10 miljardista saatavilla olevasta presale-tokenista, joten nyt FGHT:tä ostavat sijoittajat voivat saada komean tuoton, kun kolikko ilmestyy pörssiin.

3. RobotEra (TARO)

RobotEra on toinen P2E-lohkoketjupohjainen peli, jossa pelaajat käyttävät TARO-tokeneita ostaakseen tontteja ja robotteja, joilla he voivat rakentaa metaversumiin perustuvan Taro-planeetan uudelleen sen tuhoutumisen jälkeen. Peli tarjoaa pelaajille useita mahdollisuuksia ansaita tontteihin ja robotteihin tehtyjen päivitysten avulla, jotka voidaan lopulta myydä.

Toisin kuin joissakin GameFi-peleissä, joissa käyttäjiltä vaaditaan koodaustaustaa pelin potentiaalin hyödyntämiseksi täysimääräisesti, RobotEran helppokäyttöiset työkalut mahdollistavat sen, että pelaajat voivat rakentaa, muokata ja päivittää omaisuuttaan taustastaan tai kokemuksestaan riippumatta. Yltäkylläiseen peliympäristöön sisältyy dynaamisia 3D-tehosteita, käyttäjien välistä vuorovaikutusta ja multiversumijärjestelmä, joka mahdollistaa yhteyden muihin maailmoihin ja yhteisöihin.

Miksi TARO on ostamisen arvoinen?

TARO on tällä hetkellä presalessa, joka sisältää kolme vaihetta. Hinta nousee jokaisessa vaiheessa, alkaen 0,02 dollarista ensimmäisessä vaiheessa, nousten 0,025 dollariin toisessa vaiheessa ja lopulta 0,032 dollariin kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa.

Sijoittajat, jotka ovat liittyneet mukaan ensimmäisessä vaiheessa, ovat saaneet 60 % voiton alkuperäisestä sijoituksestaan presalen päättyessä ennen kuin se tulee avoimiin pörsseihin. Koska tokenit todistetusti säilyttävät arvonsa vaisuinakin markkina-aikoina tarjolla olevien pelaajapalkkioiden ja monipuolisemman käyttäjäkokemuksen ansiosta, TARO on erinomainen kryptoinvestointi Helmikuu ssa vuonna 2023.

4. WombatExchange (WOM)

Binance Chainin mukaan WombatExchange voidaan määritellä, sen white paperia lainaten, ”multi-chain stableswapiksi”. WombatExchange on uusi kryptovaihto, jonka avulla markkinatoimijat voivat vaihtaa vakaavaluuttaa ja saada tuottoa kolikolle panostamalla, mutta kuitenkin minimaalisilla hintaeroilla.

Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä tekee WombatExchangesta erinomaisen alustan kauppiaille, joille kryptopörssit ovat uutta. Lisäksi käytettävissä oleva likviditeettipooli tarkoittaa, että käyttäjien ei tarvitse pitää hallussaan useita vakaita valuuttoja.

Miksi WOM on ostamisen arvoinen?

WombatExchangen natiivi valuuttakolikko, WOM, on houkutteleva ICO, joka antaa sen haltijoille äänioikeuden alustan hallintoehdotuksiin ja vakaavaluutan likviditeettiin. Pörssi on jo saanut useiden suuryritysten, kuten Hailstone Venturesin ja Shima Capitalin, mielenkiinnon heräämään ja saanut ne sijoittamaan.

Samaan aikaan Wombat Exchangen Twitter-tili lähestyy 70 000 seuraajan rajaa ja kasvaa edelleen nopeasti, mikä tekee siitä yhden parhaista ICO:ista sijoittajille, jotka etsivät uusia mahdollisuuksia kryptopörssien maailmassa.

5. CryptoCitizen (CCASH)

CryptoCitizen on toinen metaversumin pelitarjoaja, joka tarjoaa ilmaispelejä ja P2E-ominaisuuksia maailmassa, jolla on yhteensopiva tarina. Alustalla on laaja potentiaalinen yleisö, sillä se on moninpelattava online-roolipeli (MMORPG), jossa on monenlaisia pelimahdollisuuksia, mukaan lukien räiskintäpeli, ajopeli ja klassinen 1v1-taisteluareena.

Käyttäjät ansaitsevat CCASH-tokeneita menestymällä haasteissa ja parantamalla ”Citizen Ranking” -pisteytystään, mikä avaa myös mahdollisuuksia päästä käsiksi NFT:hen.

Miksi CCASH on ostamisen arvoinen?

CryptoCitizen on jo aiheuttanut myrskyn pelimaailmassa, sillä yli 200 000 pelaajaa on rekisteröitynyt ennakkoon sen alfa-testivaiheeseen. Se esiteltiin Gamescom 2022 -messuilla valtavien suosionosoitusten kera, ja se on jo jakanut kolme CCASH-varantoa presalessa Polkastarterin, Firestarterin ja Seedifyn kautta.

Kun CCASH-tokeneita on enintään miljardi kappaletta ja vain 1,2 prosenttia niistä vapautuu, kun CCASH noteerataan pörsseissä, herättää se jo itsessään kohua. Avoimissa pörsseissä olevien tokenien vähäinen määrä tekee CCASH:sta yhden parhaista ICO:ista varhaisille sijoittajille ostettavaksi.

6. ByePix (EPIX)

ByePix on Web3-pohjainen alusta, jossa yhdessä helppokäyttöisessä alustassa yhdistyvät monet jännittävät elementit. Näitä ovat DeFi-sovellukset, NFT:t, P2E-nimikkeet ja täysin toimiva ekosysteemi, joka vastaa pelaajien kaikkiin tarpeisiin. Pelaajat voivat esimerkiksi saada token-palkintoja tehtävien suorittamisesta ”Gem Huntersissa”, joka on yksi alustan ensimmäisistä P2E-peleistä.

Alustan lisäominaisuuksiin kuuluvat virtuaaliset tontit, joita voi ostaa EPIX-kolikolla ja kehittää ennen eteenpäin myymistä mukavalla voitolla. Muita ansaintamahdollisuuksia ovat sosiaalisten tehtävien suorittaminen alustan Social2Earn-aloitteen kautta ja sijoittinen EPIX-kolikkoon tuottojen tavoittelemiseksi.

Miksi EPIX on ostamisen arvoinen?

ByePix on herättänyt valtavaa kohua ja saanut merkittäviä sijoituksia tunnetuilta pääomasijoitusyhtiöiltä. Sen tavoitteena on haastaa sosiaalisen median jättiläiset, kuten Facebook ja Instagram. Vaikka tämä saattaa vaikuttaa kunnianhimoiselta tavoitteelta, ByePixillä on mahdollisuus parantaa sosiaalisen median tilannetta pitkällä aikavälillä maksamalla käyttäjille korvausta heidän tuottamastaan sisällöstä.

Tämä innovatiivinen lähestymistapa tekee EPIX:stä yhden parhaista varteenotettavista ICO:ista sijoittajille, jotka etsivät jännittävää ja alaa mullistavaa kryptomahdollisuutta.

7. WeSendIt (WSI)

WeSendit on uusi kryptopalvelu, joka tarjoaa hajautettua pilvitallennusta ja tiedostonjakovaihtoehtoja. Se on hiljattain ilmoittanut uudesta WeSendIt 3.0 -julkaisustaan, jonka avulla käyttäjät voivat ansaita tokenisoituja palkintoja joka kerta, kun he lähettävät tietoja.

Tämä BEP-20-token voidaan sitten vaihtaa mainontaan, skaalautuvaan datatallennukseen ja tilausalennuksiin, ja lisäpalkkioita on saatavilla, kun asiakkaat suosittelevat alustaa.

Miksi WSI on ostamisen arvoinen?

WeSendIt on suunniteltu edulliseksi vaihtoehdoksi Amazonin, Googlen ja Microsoftin kaltaisten teknologiajättien tarjoamille keskitetyille tiedostojen jako- ja tietojen tallennusvaihtoehdoille. WeSendItin siirtymistä kryptomaailmaan tukee sen yli kymmenen vuoden kokemuksella alalta. Tänä aikana se on saanut yli kolme miljoonaa asiakasta 150 maassa, joka tekee WSI:stä yhdeni parhaista ICO:ista, joita kannattaa ostaa Helmikuu ssa vuonna 2023.

WSI-tokenit ovat jo menestyksekkäästi käyneet läpi yksityisen myynnin syyskuussa 2022. Koska hajautettujen tietovarastojen kysyntä tulee vain kasvamaan tulevina vuosina, WSI on ICO, johon kannattaa sijoittaa saadakseen mahdollisesti suuriakin voittoja.

8. Kryptview (KVT)

Kryptview’n uusi interaktiivinen ”Research-to-Earn” -alusta on omistettu kryptovaluuttoja, tokeneita ja alustoja koskevan tutkimuksen tuottamiseen ja jakamiseen. Käyttäjiä kannustetaan vuorovaikutukseen yhteisön kanssa tarjoamalla heille palkintoja kryptoprojektien arvioinnista, analysoinnista ja arvostelusta.

Käyttäjät voivat myös tarjota ”tutkimuspalkkioita” omaisuuseristä houkutellakseen muille alustan jäseniä tutkimaan kyseistä omaisuuserää, jakamaan sitä koskevaa tietoa ja mahdollisesti tuottamaan arvoa. Palkkioiden jakamiseen käytetään natiivia KVT-kolikkoa, joka tukee koko ekosysteemiä.

Miksi KVT on ostamisen arvoinen?

Hankkeen tavoitteena on olla ensimmäinen krypton valtavirran läpimurtoon pyrkivä alusta, ja useat suuret kryptoalan tukijat, kuten The Blox ja Matters, ovat jo tukeneet sitä

ICO:ssa tarjotaan 12,5 % KVT:n kokonaistarjonnasta, mikä tarkoittaa, että varhaiset sijoittajat voivat ansiata potentiaalisia voittoja, kun KVT tulee pörsseihin. Tämä tekee siitä yhden parhaista tällä hetkellä saatavilla olevista ICO:ista, ja sen innovatiivinen ja mahdollinen markkinajohtajan asema enteilee hyviä voittoja tulevaisuudessa.

Yhteenveto

ICO:t ovat sijoittajille erinomainen keino ansaita varhaisia ja suuriakin voittoja tukemalla jännittäviä uusia projekteja jo varhaisessa vaiheessa ennen niiden ilmestymistä avoimille markkinoille. Monet presalet tarjoavat vaiheittaista arvonnousua, joten on tärkeää ymmärtää, mistä arvoa löytyy.

Metacaden rikas ja moniulotteinen etenemissuunnitelma sekä sen erinomainen valikoima P2E-nimikkeitä tekevät siitä parhaan ICO-sijoitusmahdollisuuden Helmikuu ssa vuonna 2023. Betavaiheen nopean loppuunmyynnin ja jo kerätyn yli miljoonan dollarin ansiosta MCADE näyttää nousevan räjähdysmäisesti, kun tiekartta toteutuu uusien ominaisuuksien julkaisun myötä vuosina 2023 ja 2024.

