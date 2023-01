Kryptohinnat nousivat voimakkaimmalla rallilla 9 kuukauteen, mutta miksi?

Pääkohdat

Bitcoin on palannut 20-alkaviin lukemiin, Ethereum ylittänyt 1 500 dollaria ja altcoinit nousevat, mikä on suurin kryptoralli yhdeksään kuukauteen

Optimismi sen suhteen, että Yhdysvaltain keskuspankki ottaa korkean koron politiikan käyttöön odotettua nopeammin kylmempien inflaatiotietojen jälkeen

Kryptomarkkinoiden seuraava suuri päivä on 1. helmikuuta, jolloin Fed päättää uusimmasta korkopolitiikasta

Solana on noussut 130 % vuoden alusta ja johtaa altcoineja

Jopa meemit ovat nousussa, kun Dogecoin ja Shiba Inu tekevät jälleen liikkeitä

Jotkut analyytikot pelkäävät, että markkinat ovat ennenaikaisia hinnoitellessaan Fedin odotettua varhaisemman käännöksen

Kryptomarkkinat jakavat raskaan annoksen nostalgiaa aloittaakseen vuoden kohti voimakkainta ralliaan 9 kuukauteen.

Bitcoinin kauppa on lähellä 21 000 dollaria, Ethereumin arvo on 1 500 dollaria ja myös altcoinit nousevat aggressiivisesti.

Tein tilannekuvan markkinoista viime viikolla samaan aikaan, kun markkinat olivat nousussa. Viikkoa myöhemmin suunta on sama – mutta ralli on nousussa. Alla olevassa kaaviossa on esitetty kryptokurssien tuotot alkuvuodesta: valtavia nousuja:

Mikä aiheuttaa hintojen nousun?

Kuluneen vuoden aikana inflaatio on ehkä korvannut pandemian sanastomme likaisimpana sanana. Siihen on kuitenkin hyvä syy, sillä maapalloa koettelee inflaatiokriisi, jollaista emme ole nähneet sitten 1970-luvun.

Viime viikkoina markkinoille on kuitenkin tihkunut hieman optimismia siitä, että inflaatio on saavuttanut huippunsa. Tämä on saanut sijoittajat lyömään vetoa siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki luopuu koronnostoista aiemmin odotettua nopeammin. Ja markkinat tekevät jotain, minkä useimmat ihmiset unohtivat, että ne voisivat – ne ovat nousseet.

Markkinat ovat yleisesti ottaen nousseet. S&P 500 on noussut lähes 5 prosenttia. Kryptohinnat voivat heittää 5 prosentin kynttilän muutamassa minuutissa, mutta osakemarkkinat ovat selvästi vähemmän epävakaat, ja 5 prosenttia on vahva liike – koko hyvin epävakaan vuoden 2022 aikana oli vain neljä kertaa, jolloin markkinat nousivat näin paljon viikossa.

Korkotaso on avainasemassa kryptomarkkinoilla. Altcoineilla käydään kauppaa kuin vipuvaikutteiset vedot Bitcoiniin, ja Bitcoin on käynyt kauppaa kuin vipuvaikutus S&P 500:een viimeisen noin vuoden aikana. Siitä lähtien, kun korkoja alettiin nostaa huhtikuussa 2022, Bitcoinin hinta on ollut vapaassa laskussa.

Vaikka kryptomarkkinoista on piirretty heilahteluja (mieleen tulevat LUNA:n kuolemankierre, Celsiuksen romahdus ja ällistyttävä FTX:n romahdus), keskeinen muuttuja on epäilemättä tiukka rahapolitiikka, joka tukahduttaa kaikkien riskivarojen arvon. Bitcoinin ei anneta nousta ennen kuin Fed kääntyy, ja viime viikolla sijoittajat ovat siirtyneet asenteeseen, joka odottaa, että kääntyminen tapahtuu aiemmin kuin aiemmin.

Jatkuuko tämä?

Seuraava keskeinen päivämäärä on 1. helmikuuta, jolloin Yhdysvaltain keskuspankki kokoontuu päättämään viimeisimmästä korkopolitiikasta. Nämä FOMC-kokoukset kuukausittaisen CPI-raportin ohella ovat olleet avaintekijöitä markkinoilla viime vuoden aikana.

Kirjoitin viisi päivää sitten siitä, kuinka saisimme volatiliteetin viikon loppuun, kun törmäsimme CPI-raporttiin. Tämä raportti tuli odotetusti, mutta heijasti toista kuukautta laskevaa inflaatiota, joka, kuten aiemmin kuvattiin, nosti markkinoita ylöspäin.

Hintojen nousu on kuitenkin jokseenkin yllättävää, kun ottaa huomioon Fedin pääjohtajan Jerome Powellin suusta tähän mennessä tulleet sanat. Hän on ollut vakaasti sitä mieltä, että käännettä ei ole tulossa, ja hän on jopa pyyhkäissyt markkinoiden ennenaikaiseksi koettua olettamusta rahapolitiikan löystymisestä jälleen.

Markkinoilla oli todellakin ollut paljon vääriä aloituksia viimeisen vuoden aikana, ja sijoittajat ovat toistuvasti lyöneet vetoa siitä, että Fed bluffaa koronnostojen laajuudesta ja nopeudesta. Tämä on osa syy siihen, että myöhempi lasku alaspäin on ollut niin kovaa.

Itse asiassa alla oleva kaavio maalaa kuvan paremmin kuin tuhat sanaa:

Altcoinit tekevät suurempia liikkeitä

Kuten olemme toistuvasti nähneet läpi krypton historian, korkeamman beetatason altcoinit tuottavat huomattavasti suurempia voittoja kuin Bitcoin. Tietysti tämä tulee alemmasta pohjasta – korkeamman beetan haittapuoli on se, että vaikeina aikoina kipu on paljon ankarampaa, ja altcoinit ovat varmasti kokeneet sen läpi tämän kryptotalven aikana.

Voittoja on johtanut Solana, Layer 1, jolla on ollut myrskyisä vuosi jopa kryptostandardien mukaan. Kirjoitin siihen syväluotauksen kaksi viikkoa sitten, mutta kolikko oli romahtanut jossain vaiheessa, kun se oli kolmannella sijalla Ethereumin ja Bitcoinin takana ja pysyi tuskin 20:n parhaan joukossa.

Yhdistelmä toistuvista katkoksista, kilpaileville lohkoketjuille lähtevistä huippuprojekteista ja läheisestä yhteydestä Sam Bankman-Friedin kanssa vaikuttivat siihen, että Solana laski 97 % kaikkien aikojen ennätyksestään, 260 dollarista, jolloin kaupankäynti vuoden 2022 lopulla oli 7,70 dollaria.

Mutta tyypillisissä kryptostandardeissa selkeästi selittämättömän meemikolikon BONKin johtama käänne on auttanut nostamaan kolikon arvoa, jonka kauppa on nyt 23,40 dollaria, yli kaksinkertaistuen viimeisen kahden viikon aikana.

Meemikolikot ovat nauttineet voitoista kautta linjan. Tämä olisi normaalisti se osa, jossa yrittäisin syöttää analyysiä siitä miksi, mutta tiedämme tähän mennessä, että meemikolikon hulluudella ei ole todellista kaavaa, joten sen sijaan luettelen vain tuotot. Shiba Inu on noussut 29 %, kun taas kaikkien isä, Dogecoin, on lisännyt 20 %, ja sen markkina-arvo on nyt 11,2 miljardia dollaria.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Toistaiseksi sijoittajat nauttivat voitoista, koska he ovat yksinkertaisesti yrittäneet selviytyä koko vuoden 2022. Markkinoita tarkasteltaessa, vaikka hinnat ovat nousseet jyrkästi, volatiliteetti on edelleen alhainen ja volyymit ovat edelleen kaukana pandemian aikana.

Markkinat ovat olleet epätavallisen seesteiset FTX:n romahduksen jälkeen, ja tämä on ensimmäinen todellinen liike, jolla on merkitystä. Vaikka optimismi on ilmeistä, sijoittajat ovat edelleen hieman varovaisia ja hinnat ovat edelleen erittäin alhaalla viime vuoden tähän aikaan verrattuna.

75 prosentin pudotus, jota seuraa 20 prosentin ralli, merkitsee silti 70 prosentin pudotusta. Joten vaikka vihreät kynttilät ovat tänä aamuna kauniita kauppiaiden kannalta – ja niitä on odotettu jo pitkään – kryptovaurioiden laajuus on edelleen vakava. Lukemattomat skandaalit ovat todennäköisesti lyhentäneet institutionaalista hyväksyntää, FTX-tartunnan vuoksi on edelleen mahdollista, että lisää dominoja putoaa, ja makro/inflaatio on edelleen erittäin epävarmaa.

Viimeiset kaksi viikkoa ovat olleet kipeästi kaivattuja positiivisia uutisia ei vain kryptotoiminnalle, vaan koko taloudelle. Sijoittajat juhlivat sitä nousevilla kaavioilla, mutta nämä ovat edelleen epävarmoja aikoja ja edessä on monia käänteitä.