Miksi BONK nousee? Varo koira-tokeneita, olemme nähneet tämän elokuvan ennenkin

Bonk on meemikolikko, joka lanseerattiin Solanassa joulupäivänä

Se on noussut lähes 2 500 %

Solana puolestaan on romahtanut yhteyksien vuoksi Bankman-Friedin ja lohkoketjua paenneiden huippuprojektien kanssa

Analyytikkomme kirjoittaa, että tämä ei ole ilmapiiri meemi-token-hysterialle

Vau, tämä on takaisku. Twitter on herännyt tällä viikolla eloon Bonkista, Solanan lohkoketjun koira-aiheisesta tokenista. Kunnon vanhasta meemi-tokenista puhumisessa on jotain hieman nostalgista. Tarvitsemme vain korona-naamion ja joitain Elon Muskin twiittejä, ja palaamme takaisin vuoteen 2020.

Shiba-Inu- teemainen token julkaistiin joulupäivänä, ja se on noussut lähes 2 500 % sen jälkeen. Hintojen nousu viimeisen tunnin aikana tätä kirjoittaessani on 150%.

Tietysti kiehtovaa tässä on se, että token on julkaistu Solanassa, joka on kamppaillut voimakkaasti viime kuukausina. Kirjoitin syväluotauksen vasta eilen analysoidakseni Solanan kuolemaa. Useat huippuprojektit pakenivat lohkoketjusta, toistuvat katkokset aiheuttivat valtavia ongelmia ja sen pahaenteinen yhteys Sam Bankman-Friedin kanssa laski hintaa.

Mutta vaikka se on edelleen hukassa, Solana on palautunut hieman Bonkin nousun myötä. Se hyppäsi takaisin 13 dollarin yläpuolelle tiistaina, pudotessaan viime viikolla 8 dollariin. Coinglassin tietoja tarkasteltaessa lyhyitä positioita on likvidoitu lähes 7 miljoonaa dollaria, mikä on suurin määrä sitten FTX:n romahduksen marraskuussa.

Layer 1 näyttää hyötyvän Bonkin kiinnostuksen noususta, joka ilmoitti suuren 50 prosentin pudotuksen tarjonnastaan lisätäkseen kolikon ympärillä olevaa hypeä. Se on toiminut – Bonkin markkina-arvo on nyt 120 miljoonaa dollaria, ja se seuraa täydellisesti meemikolikoiden pelikirjaa.

Miksi Bonk nousee?

Kuten minkä tahansa meemikolikon, on vaikea selvittää, kuinka Bonk on saanut kaiken tämän aikaan. Se riippuu todella markkinoinnista ja tuurista. Useat Solana-projektit ovat jopa integroineet Bonkin maksutokeneiksi, kun taas $BONK on trendannut jatkuvasti Twitterissä.

Se kaikki merkitsee samaa hysteriaa, jonka olemme nähneet parin viime vuoden aikana. Kuten kaikki jo tietävät, meemikolikot ovat pelkkää uhkapeliä. Mutta mikä tekee tästä niin epätavallisen on se, että nousu ei tapahdu ainoastaan Solanan laskuvaiheessa, vaan koko markkinoiden.

Kuluneen vuoden aikana korot ovat nousseet ja likviditeetti vetäytynyt markkinoilta riskivarojen romahtaessa. Riskialueella ei ole mitään kauempana kuin meemikolikot, ja siksi ne ovat saaneet osumaa tämän seurauksena.

Mitä Bonkille seuraavaksi?

Sanon vain kaikille sijoittajille (pelaajille), että Bonk on erittäin vaarallinen peli, kuten mikä tahansa muu meemikolikko. Tässä on nollahyöty, mikä tarkoittaa, että pitkällä aikavälillä kolikon arvo todennäköisesti putoaa nollaan.

Kaikki tietysti tietävät sen joka tapauksessa, ja nyt puhutaan meemeistä. Mutta nykyisessä tiukassa rahapoliittisessa ympäristössä pandemian aikainen hysteria, jossa elvytys-shekkejä heiluttavat yksityissijoittajat pumppasivat kaikkea näköpiirissä olevaa, on jo kauan sitten ohi. Tämä ei ole sopiva ilmapiiri meemikolikoiden kaltaisille uhkapeleille, ja tässä ei edes mainita Solanan aiheuttamaa verilöylyä.