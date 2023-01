Tyyntä ennen myrskyä kryptomarkkinoilla

Pääkohdat

Kryptovolatiliteetti on laskenut ja äärimmäinen ketjun aktiivisuus laantui suhteellisen rauhallisen ajanjakson aikana

Useat Genesiksen, Geminin ja DCG:n ympärillä tapahtuvat kehitystyöt ovat kuitenkin edelleen käynnissä

Volatiliteetti voi myös nousta, kun Yhdysvaltain inflaatiotiedot paljastetaan tällä viikolla

Kausi muistuttaa matalaa draamaa edeltävää FTX-ympäristöä lokakuussa

FTX:n järkyttävän romahduksen jälkeisen myrskyisän vuoristoradan jälkeen kryptovaluuttamarkkinoille on laskeutunut huomattava seesteisyys.

Kun vuosi 2022 oli täydellinen verilöyly, tuntuu melkein epäilyttävältä, että digitaalisilla markkinoilla on jopa parin viikon aikana tapahtunut jotain.

Mutta mittarit osoittavat, että viimeiset viikot ovat kuitenkin olleet hiljaisimpia parin viime vuoden aikana. Ottaen huomioon FTX:n romahtamisesta johtuvan tartunnan pelon, se on hyvä asia.

Pelko on edelleen kohonnut kryptopiireissä

Tästä huolimatta huolen aihetta riittää tällä hetkellä. Kuten Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong totesi eilen, kun hän ilmoitti Coinbasen leikkaavan lisää 20 % työvoimastaan, ”todennäköisesti tapahtumia on tiedossa lisää” ja ”markkinoilla on edelleen paljon pelkoa”.

Kryptolainanantaja Genesis irtisanoi viime viikolla 30 prosenttia työvoimastaan ja harkitsee konkurssia. Winklevoss-kaksosten perustamalla kryptopörssi Geminillä on 900 miljoonan dollarin edestä asiakkaiden varallisuutta jumissa Genesiksessä, sen Earn-tuotteen ainoan lainauskumppanin, kautta.

Kaksoset ovat vaatineet Genesiksen omistavan Digital Currency Groupin (DCG) toimitusjohtajaa Barry Silbertiä eroamaan ja syyttäen häntä Gemini Earn -asiakkaiden huijaamisesta.

DCG antoi takaisin ja kutsui sitä ”toiseksi Cameron Winklevossin epätoivoiseksi ja rakentamattomaksi mainostempuksi syyllisyyden torjumiseksi”. Se myös vahvisti ”säilyttävänsä kaikki oikeuskeinot vastauksena näihin haitallisiin, vääriin ja kunniaa loukkaaviin hyökkäyksiin”.

DCG on myös emoyhtiö Grayscale Bitcoin Trustille, joka on nähnyt valtavan alennuksen nettoarvostaan, saavuttaen 50 prosentin huippunsa FTX:n romahduksen jälkeen, kun sijoittajat kyseenalaistivat reservien turvallisuutta (kirjoitin GBTC:stä eilen).

Markkinat ovat toistaiseksi vakaat

Toistaiseksi markkinat pysyvät lujina. Toiminta on ollut suhteellisen vaimeaa, ja itse asiassa monet ketjun sisäiset aktiviteetit ovat palanneet konkreettisesti normaalille tasolle, joka on mennyt hulluksi viime aikoina.

Alla oleva tilannekuva näyttää nettosiirtojen määrän pörsseissä ja sieltä pois. Vuoden alusta lähtien toiminta on ollut haaleaa, ja se on kiihtynyt äärimmäisyyksiin marras- ja joulukuussa, kun ensimmäiseksi FTX romahti ja sitten kysymykset Binancen tilasta nousivat esiin.

Tämä käsitys siitä, että aktiviteetti on palannut normaaliksi, vahvistui, kun tarkastellaan Bitcoinin volatiliteettia. Maailman suurin kryptovaluutta on käynyt kauppaa sivusuunnassa jo jonkin aikaa, ja 30 päivän Pearsonin volatiliteetin mitta osoittaa, kuinka havaittavissa oleva pudotus FTX:tä edeltävälle tasolle oli joulukuussa.

Makroilmasto näyttää optimistisemmalta

Se ei ole vain hengähdystauko kryptopiireistä. Laajempi makroympäristö näyttää tänään ainakin hieman kirkkaammalta kuin viime kuussa. Inflaatio rehottaa edelleen, mutta kaksi peräkkäistä lukemaa on ollut odotuksia alhaisempi, joten on jälleen toivoa siitä, että se olisi saattanut saavuttaa huippunsa.

Viimeisin koronnostokierros nosti korkoja 50 peruspistettä, kun ne olivat 75 peruspistettä kahtena edellisenä kuukautena. Ja vaikka Fedin puheenjohtaja Jerome Powell ja muut keskuspankkien johtajat ovat vahvistaneet, että korot jatkavat nousuaan, kunnes inflaatio on voitettu, markkinat ovat liikkuneet varovaisesti ylöspäin sen jälkeen, kun Euroopan inflaatio oli 9,2 prosenttia – kun se vasta viime kuussa oli 10,1 prosenttia.

Seuraavaksi vuorossa on Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksilukema torstaina, joka on – kuten aina – elintärkeä päivä markkinoilla. Odotettavissa on epävakautta kryptomarkkinoilla, kun kolikoiden tuijottaessa lukemaa yritetään arvioida, mitä Jerome Powell voi tehdä korkopolitiikan suhteen.

Loppujen lopuksi tiedämme nyt, että krypto on pitkälti pitänyt osakemarkkinoita kädestä – paitsi silloin, kun korkean profiilin johtajat osoittautuvat huijareiksi (FTX) tai top 10: sisällä olevat kolikot vain lakkaavat olemasta (LUNA).

Kryptossa ei koskaan ole tylsää hetkeä

Lokakuun lopulla Bitcoin oli ilmeisesti lukittu noin 20 000 dollarissa. Treidaajien ollessa kärsimättömiä, varoitin, että krypto voi olla yhden tapahtuman päässä ikävästä alaspäin suuntautuvasta sydämestä.

Kolme viikkoa myöhemmin FTX romahti. En koskaan uskonut tämän tapahtuvan, ja ajoitus oli sattumaa, mutta teoksen lähtökohta muistuttaa minua siitä, miltä minusta nyt tuntuu. On hämmästyttävää, kuinka lyhyet muistot ovat markkinoilla, mutta olemme olleet täällä ennenkin.

Krypto ei pysy pitkään hiljaa, eikä omaisuusluokka ole vielä kaukana metsästä. Edellä mainitut DCG:n, GBTC:n, Genesiksen ja Geminiin liittyvät tapahtumat ovat vain muutamia niistä miljoonista asioista, jotka voivat kääntyä etelään milloin tahansa.

On myös tarinoita siitä miten Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) tutkii Binancen johtajaa Changpeng Zhaota rahanpesurikoksista, Coinbase irtisanoo 20 prosenttia työvoimastaan sen osakekurssin 905 laskun jälkeen, ja vain Jumala tietää, mitä seuraa Sam Bankman-Friedin oikeudenkäynnissä.

Ja sitten on makrotaso, jossa mitä tahansa voi tapahtua inflaation, Venäjän Ukrainan sodan tai lukemattomien muiden muuttujien suhteen. Pari viikkoa on ollut hiljaista, mutta ei hätää – hulluus palaa pian.