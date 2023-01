Mitä Coinbasessa tapahtuu? Toiset 20 prosenttia työntekijöistä irtisanottiin

Pääkohdat

Coinbase on ilmoittanut leikkaavansa 20 prosenttia työvoimastaan, leikaten jo kesäkuussa 18 prosenttia.

Yhtiön markkina-arvo on alle 10 miljardia dollaria, mikä on yli 90 % vähemmän kuin hinnalla, jolla se listautui huhtikuussa 2021.

Toimitusjohtaja Brian Armstrong oli myynyt 2 % osuudestaan viime lokakuussa, kun osakkeen arvo oli 63 dollaria. Nykyään se on 38 dollaria

Armstrong varoitti kryptomarkkinoilla ”toiminnan tai päätöksen lykkäämisestä, kunnes toinen asia on valmis tai ratkaistu”

Tänä vuonna hinnat ovat toistaiseksi lähteneet nousuun inflaation hidastumisesta johtuen

Coinbase ilmoitti tänään, että se leikkaa jälleen huomattavan ajanjakson työvoimastaan. Blogissa kerrottiin leikkauksista tiistaiaamuna, mikä kattaa vielä 950 työpaikkaa. Yhtiö oli aiemmin lomauttanut kesäkuussa 18 prosenttia työvoimastaan. Tämä tarkoittaa, että viimeisen kuuden kuukauden aikana 35 % sen työntekijöistä on irtisanottu.

”Jälkikäteen katsottuna meidän olisi pitänyt tehdä enemmän. Paras mitä voit tehdä on reagoida nopeasti, kun tietoa tulee saataville, ja niin me teemme tässä tapauksessa” – toimitusjohtaja Brian Armstrong CNBC:n haastattelussa.

Miksi Coinbase toteuttaa jälleen irtisanomisia?

Kirjoitin syväluotauksen pörssin tilasta lokakuussa, kun paljastui, että toimitusjohtaja Armstong myi 2 % osuudestaan. Coinbase kävi kauppaa 63 dollarilla sinä päivänä. Tänä päivänä arvo on 38 dollaria. Jos ajattelit Bitcoinin olevan huono, Coinbase on ollut huonompi. Sen arvo on nyt laskenut yli 90 % siitä hinnasta, jolla se julkistettiin.

Sen markkina-arvo on tällä hetkellä alle 10 miljardia dollaria, ja sen arvo oli hetkellisesti 86 miljardia dollaria ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä.

Coinbase on sanonut, että irtisanomiset vähentävät toimintakustannuksia 25 %, kun niitä tarkastellaan yhdessä muiden rakennejärjestelyjen kanssa. Leikkausten seurauksena toimintakulut kasvavat kuitenkin 149–163 miljoonalla dollarilla ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

”Kävi selväksi, että meidän on vähennettävä kustannuksia parantaaksemme mahdollisuuksiamme menestyä hyvin kaikissa skenaarioissa”, Armstrong lisäsi, ennen kuin vahvisti, että ”ei ollut mitään keinoa” tehdä tätä ilman työntekijöiden irtisanomista, ja lisäämällä, että useita hankkeita, joiden ”onnistumisen todennäköisyys on pienempi”, lopetetaan.

Voivatko asiat pahentua krypto-alalla?

Vaikka kryptomarkkinat ovat alkaneet tänä vuonna kuumasti positiivisten makro- ja inflaatiotietojen ansiosta, Armstrong varoitti pahaenteisesti, että kryptomarkkinoilla on ”edelleen paljon pelkoa” FTX:n romahduksen jälkeen ja on todennäköistä, että ”vielä lisää kenkiä putoaa”, kun kyse on alalla leviävästä tartuntakierteestä.

Lomautukset eivät tietenkään ole rajoittuneet kryptomarkkinoihin. Teknologiayritykset, kuten Amazon, Salesforce ja Meta, ovat vähentäneet tuhansia työntekijöitä viime kuukausina. Teknologia on tunnetusti ailahtelevaa, ja koska alhaiset voitot ovat vakio, ja arvostukset perustuvat tulevien lupausten diskonttaamiseen, korkeat korot ovat rankaisseet alaa.

Mutta Coinbase on tehnyt virheitä. Ilmeinen riskienhallinnan puute Bitcoinin hinnan suhteen, kun otetaan huomioon, kuinka yrityksen omaisuus korreloi kryptomarkkinoihin, on maksanut heille. Nopea vilkaisu yllä olevaan kaavioon osoittaa, että Bitcoinin hinta ja Coinbase-osakkeet liikkuvat hyvin paljon rinnakkain.

Alkuperäinen irtisanomiskierros kesäkuussa tapahtui vain neljä kuukautta sen jälkeen, kun yhtiö oli käyttänyt 14 miljoonaa dollaria Superbowl-mainokseen, joka jälkikäteen tarkasteltuna merkitsi kryptomarkkinoiden huippua varsin terävästi. Myös FTX ja Crypto.com käyttivät miljoonia suuren pelin kuuluisiin mainoksiin. Armstrong myönsi myös ensimmäisen irtisanomiskierroksen yhteydessä, että yritys oli laajentunut liian nopeasti.

Mitä krypton suhteen seuraavaksi?

Kryptoalalle tämä uutinen ei yksinään merkitse paljon. Se on vain anekdootti, joka korostaa kuluneen vuoden vahinkojen laajuutta. Coinbase oli alan kellonsuoja, ensimmäinen korkean profiilin kryptoyhtiö, joka nousi pörssiin aikana, jolloin useimmat odottivat joukon yrityksiä seuraavan.

Mutta markkinat ovat muuttuneet täysin. Ja jotta se palautuisi, ei ole muuta tapaa ilmaista: makroilmaston on lauhduttava niin, että kiristyvää korkoilmapiiriä voidaan löysätä. Kryptokaupat pitävät suuren riskin omaisuudesta, ja siksi viime vuosikymmenen löysä rahapolitiikka ja kellaritason korot ovat vauhdittaneet sitä kiivaasti.

Se on nyt ohi. Mutta kun inflaatio näyttää heikkenevän avatakseen vuoden, toivo uusiutuu, että Yhdysvaltain keskuspankki saattaa palata jopa ”normaaliin” raha-ilmapiiriin aikaisemmin kuin alun perin odotettiin. Sitten ja vasta sitten kryptosijoittajat voivat alkaa miettiä kaavioiden suuntaa pystysuoraan.

Toistaiseksi se on odottava lähestymistapa, ja seuraavat Yhdysvaltojen tärkeimmät inflaatiotiedot julkaistaan torstaina.