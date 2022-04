Peter Thiel, PayPalin ja ohjelmistoteknologia-yritys Palantirin perustaja sekä miljardööri, on sanonut Berkshire Hathawayn toimitusjohtajan, Warren Buffetin, olevan Bitcoinin "ykkösviholliseksi".

Thielin kommentit Buffetista ja muista "vihollislistalla" olevista tulivat Miamissa pidetyssä Bitcoin 2022 -konferenssissa. Pääpuheessaan Thiel sanoi, että henkilö, jolla on eniten negatiivista mielipidettä kryptovaluutoista ja joka tekee sen suorimmin, on amerikkalainen suurpäällikkö ja sijoitusguru.

PayPalin perustajan mukaan on aika paljastaa ne, jotka pyrkivät estämään Bitcoinin käyttöönoton, ja "sosiopaattinen isoisä Omahasta", viitaten Buffetiin, ollen listan kärjessä.

Yhdessä varhaisimmista huomautuksistaan Bitcoinista Buffet sanoi, että se oli "rotan myrkkyä" ja ettei hän koskaan aikoisi omistaa kryptovaluuttaa.

"Syväpoliittisia" valintoja

Buffettin lisäksi Thiel kritisoi JP Morganin toimitusjohtajaa Jamie Dimonia ja Larry Finkia, maailman suurimman sijoitusjohtajan BlackRockin toimitusjohtajaa.

Hän uskoo, että kyseisten rahastojen ja pankkien investointien puute johtuu Wall Streetin institutionaalisesta ja poliittisesta puolueellisuudesta. Hänen mukaansa suurin osa raha- ja sijoitusjohtajista on valmiita mainostamaan blockchainin etuja, mutta kun kyse on Bitcoinista, se on arvotonta ja riskialtista.

"Heidän on kohdennettava osa rahoistaan bitcoineihin", hän huomautti ja lisäsi, että kryptoyhteisön täytyi "työntyä taaksepäin", jotta tämä tapahtuisi.

Hän kutsuu bitcoinin jakamisen epäonnistumista valinnaksi, joka on vain "syvästi poliittinen" eikä liity lainkaan krypton ymmärtämiseen.

Thiel uskoo, että Bitcoinin arvo nousee edelleen eksponentiaalisesti tulevaisuudessa, kun yhteisön ponnistus vääriä kertomuksia vastaan on avain tähän tapahtumaan. Hän sanoi, että juuri sitä Bitcoin tarvitsee, jos sen on nähtävä toinen "10- tai 100-kertainen nousu tästä eteenpäin".

Bitcoinilla käytiin kauppaa noin 43 000 dollarilla perjantaina, mikä on noin 5 % vähemmän kuin viime viikolla. Kryptovaluutta on vetäytynyt 48 000 dollarin huipulta osakkeiden noston seurauksena. Marraskuussa 2021 Bitcoin nousi kaikkien aikojen korkeimpaan arvoonsa, yli 69 000 dollariin.