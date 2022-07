Spotify podcast -linkki tässä

Kryptovaluuttapörssejä ja kaupankäyntialustoja on satoja, ja niitä tulee lisää joka päivä. Toimialan ollessa vielä vain muutaman vuoden vanha, suurin osa näistä on kuitenkin yksityisiä yrityksiä.

Coinbase oli edelläkävijä tämän muuttamisessa, mutta nousi julkisuuteen viime vuonna suureen raivoon. Rajan pohjoispuolella kanadalainen alusta Coinsmart seurasi esimerkkiä pian sen jälkeen, ja se julkistettiin virallisesti marraskuussa 2021.

Pörssiyhtiöiden käsite kryptoalalla on kiehtova. Alalla, joka on usein – toisinaan melko epäoikeudenmukaisesti – saanut lainvastaisen maineen, on vain harva asia, joka voisi vakuuttaa sijoittajia enemmän kuin vaihdon listautuminen pörssiin. Automaattisesti oletetaan, kun otetaan huomioon sääntely ja läpinäkyvyys, joka liittyy tällaiseen listautumiseen, että alan julkinen yritys on hyvämaineinen.

Silti vain harvat yritykset tekevät niin. Istuin alas Coinsmartin toimitusjohtajan, Jeremy Kovenin, kanssa ja kysyin hänen ajatuksiaan siitä, miksi he päättivät listautua pörssiin ja muuttuuko yksityisten yritysten hallitseman alan suuntaus tulevaisuudessa. Puhuimme myös karhumarkkinoista ja siitä, miten ne ovat vaikuttaneet CoinSmartiin – muistathan, että pörssi listautui marraskuussa samoihin aikoihin, kun Bitcoin oli kaikkien aikojen korkeimmillaan 68 000 dollarissa.

Keskustelimme myös kanadalaisten rekkakuljettajien mielenosoitusten kiehtovasta umpikujasta aiemmin tänä vuonna, kun hallitus päätti jäädyttää kaikkien asiaan osallistuneiden varat. Tämä johti siihen, että monet veivät bitcoinit ja muut kryptonsa pois pörsseistä ja laittoivat ne kylmätalletukseen pitääkseen ne turvassa.

Tämä on vain esimakua erittäin miellyttävästä keskustelusta Jeremyn kanssa, joka on hyvin puhelias ja informatiivinen kaveri, josta tuntuu, että hän todella nauttii siitä, mitä tekee.

