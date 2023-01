Puoli miljardia dollaria lyhyeksi myyjiä likvidoitiin suurimmassa kryptorallissa 9 kuukauteen

Pääkohdat

Kryptovaluutan markkina-arvo on jälleen yli 1 biljoonan dollarin 9 kuukauteen suurimman nousun jälkeen

Puoli miljardia dollaria lyhyeksi myyntiä realisoitiin viikonloppuna, eniten kolmeen kuukauteen

Bitcoin on palannut yli 21 000 dollarin, Ethereum yli 1 500 dollarin, kun taas altcoinit ovat nousseet huimasti

Voimakkaasta pomppimisesta huolimatta markkinat ovat edelleen laskussa lähes 65 %, kun se oli saavuttanut huippunsa lähes 3 biljoonassa dollarissa marraskuussa 2021

Bitcoinin markkinoiden lasku oli 77 %, mutta treidaajat ovat varuillaan, sillä tämä voi olla vain lyhytaikainen helpotusralli

Jos katsoit viikonlopun aikana muutaman tunnin ajan kryptokaavioita, tuntui kuin olisi ollut taas vuosi 2020.

Korona saattaa olla jo takanapäin, mutta niin ovat myös kryptohinnat. Sukelsin viime viikolla syvälle ketjutietoihin, jotka osoittivat kuinka ankara vuosi 2022 oli ollut sijoittajille: bitcoin-miljonäärejä oli 73 % vähemmän, 2 biljoonaa dollaria nostettiin kryptomarkkinoilta ja maine raahattiin läpi moskan skandaalien myötä.

Tarkasteltaessa tämän viikon tietoja coinjournal.net -sivustolla , on tilanne hieman optimistisempi kryptosijoittajille.

Puoli miljardia dollaria shorttaajia likvidoitiin

Viikonloppu toi kuitenkin pienen hengähdystauon. Bitcoin nousi voimakkaimpaan ralliinsa 9 kuukauteen, yllätti markkinat ja nousi yli 21 000 dollarin.

Coinglassin tietoja tarkasteltaessa todettiin, että kuluneen viikonlopun aikana likvidoitiin yli puoli miljardia dollaria lyhyeksimyyjiä. Alla oleva kaavio näyttää näiden selvitystoimien laajuuden, mikä vastaa enemmän tai vähemmän pitkiä selvitystoimia FTX:n romahdettua marraskuun alussa.

Kryptomarkkinat nousivat takaisin 1 biljoonan dollarin rajaan

Digitaalisten omaisuuserien elpyminen seurasi odotettua heikompaa inflaatiotietoa. Tämä optimismi, jonka mukaan inflaatio on saattanut olla huipussaan, on saanut sijoittajat lyömään vetoa siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki saattaa kääntää korkean koron politiikkansa liikkeelle aiemmin kuin odotettiin.

Kuten tähän mennessä tiedämme, korkeat korot ovat imeneet likviditeettiä markkinoilta ja vahingoittaneet riskivaroja kaikkialla. Kryptokaupankäynti on hyvin samankaltaista kuin yksi näistä korkean riskin omaisuuseristä, ja siksi hinnat ovat romahtaneet, kun Yhdysvaltain keskuspankki on toteuttanut tiukkaa rahapolitiikkaa – ja siksi kryptovaihdot eivät ole olleet yhtä ystävällisiä pitkiä treidaajia kohtaan.

Vuosi 2023 on tuonut toivoa siitä, että jos inflaatio todella on saavuttanut huippunsa, valoa tunnelin päässä saattaa näkyä. Tämän seurauksena kryptomarkkinat ovat nousseet takaisin 1 biljoonan dollarin markkina-arvoon. Se on edelleen kaukana lähes 3 biljoonan dollarin kaikkien aikojen ennätyksestä, mutta Bitcoin 21 000 dollarilla ja Ether 1 500 dollarilla ovat kaksikon korkeimmat hinnat sitten ennen FTX-skandaalia.

Onko kryptomarkkinat saavuttaneet pohjan?

Sijoittajien edessä oleva räikeä kysymys nyt onkin seuraava: onko tämä vain lyhytaikainen helpotusralli vai häämöttääkö pohja.

Kuten useimmissa markkinoihin liittyvissä kysymyksissä, makro on avainasemassa.

”Viimeiset pari kuukautta ovat epäilemättä tuoneet merkkejä positiivisemmasta ympäristöstä inflaation suhteen sekä Kiinan talouden uudelleen avaamisesta”, sanoi CoinJournalin johtaja Max Coupland.

”Olen kuitenkin huolissani siitä, että sijoittajat hätiköivät olettaessaan, että tämä tarkoittaa Yhdysvaltain keskuspankin kääntyvän nyt odotettua nopeammin. Jerome Powell (Fedin puheenjohtaja) on ollut varma siitä, että korkoja ei leikata ennen kuin inflaatio on tiukasti hallinnassa, ja olemme vielä kaukana 2 prosentin tavoitteesta, kun taas epävarmuustekijät, kuten Venäjän sota Ukrainassa, ovat edelleen erittäin arvaamattomia”.

Leikitään (hyvin) hypoteettista peliä, jossa oletetaan, että pohja on saavutettu. Tällöin karhumarkkinat olisivat 13 kuukautta pitkät, ja Bitcoinin arvo olisi 77 prosenttia laskenut huipusta alarajalle.

Historiallisesti katsottuna tämä olisi historian kolmanneksi suurin veto. Tämä olisi kuitenkin vain prosentuaalisesti. Kryptomarkkinat ovat nykyään hyvin erilaiset kuin menneinä vuosina, ja pääomapyyhkäisyn koko on eri tasolla – tarkalleen ottaen yli 2 biljoonaa dollaria.

Joten vaikka karhumarkkinoiden pituus ja koko saattavat viitata siihen, että olemme viimeisessä vaiheessa, menneisyyttä koskevia tietoja ei yksinkertaisesti voida ekstrapoloida luotettavasti krypton suhteen. Bitcoin murtautui valtavirran omaisuuseränä vain muutaman viime vuoden aikana, ja aikaisemmilla ajanjaksoilla oli alhainen likviditeetti ja markkinarako sijoittajia.

Tänään kohtaamme myös ennennäkemättömän makroilmapiirin – rehottava inflaatio, korkeat korot ensimmäistä kertaa Bitcoinin historiassa ja karhumarkkinat laajemmassa taloudessa ensimmäistä kertaa vuoden 2008 romahduksen jälkeen – samana vuonna, kun Bitcoin keksittiin.

Lopuksi totean, että viime viikonloppu on ollut tervetullut lyhennys kryptosijoittajille, ja se on voimakkain nousu yhdeksään kuukauteen, ennen LUNA:n, Celsiuksen, FTX:n romahduksia ja siirtymistä korkeisiin korkoihin hallitustaloudessa.

Edessä oleva tie on kuitenkin edelleen vaikea markkinoiden kannalta, sillä inflaatio on edelleen korkea, sota on käynnissä Euroopassa ja monet muut makromuuttujat heilahtelevat. Tämä viikko on ollut hyvä uutinen, mutta kryptosijoittajat eivät vielä aio hengähtää.

Seuraava merkki kalenterissa? FOMC:n erittäin tärkeä kokous 1. helmikuuta, jolloin Yhdysvaltain keskuspankki päättää uusimmasta korkopolitiikasta.

tutkimusmenetelmät

Likvidaatiotiedot Coinglassin kautta. Hintatiedot Yahoo Financesta. Kaikki muut tiedot CoinJournalin kautta