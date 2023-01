Ovatko meemikolikot tehneet paluun, kun Shiba ja Doge nousevat? Ööh…ei

Pääkohdat

Vuosi 2023 on alkanut kuumana kryptomarkkinoilla, ja meemikolikoilla on ollut merkittäviä voittoja

Pehmeämpi makroilmasto on lisännyt voittoja

Shiba Inu on noussut 50 %, myös Layer-2-ekosysteemin lanseerauksen ympärillä

Analyytikkomme varoittaa sijoittajia, että kaikki ei kuitenkaan välttämättä ole sitä, miltä näyttää

Tuntuu vähän hullulta kirjoittaa tätä, mutta tässä sitä ollaan joka tapauksessa. Vuosi 2023 on hyvää vauhtia etenemässä, ja optimismi on täynnä sen suhteen, että heikommat inflaatiotiedot johtavat rahapolitiikan löystymiseen nopeammin kuin markkinat aiemmin odottivat.

Ja yksi tällainen hyödyllinen ”omaisuusluokka” on meemit. Doggy-kolikot tulostavat palautuksia, jotka ovat suoraan vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä, jolloin Reddit taisteli Wall Streetiä vastaan GameStopista, Elon Musk twiittasi päivittäin pörröisistä koirista ja no, rahatulostin oli tiukasti päällä.

Sktorin kuningas ja kuningatar, eli Dogecoin ja Shiba Inu, ovat tällä hetkellä nousseet 22 % ja tänä vuonna 49 %.

Bonk uusin meemi, joka liittyy juhliin

Ehkä Bonkin omituinen tapaus tiivistää tämän omituisen elpymisen parhaiten. Shiba Inun inspiroima meemikolikko lanseerattiin joulupäivänä Solanassa. Siis se sama Solana, joka oli lujasti mukana sodissa, kärsi läheisistä suhteistaan Sam Bankman-Friedin kanssa, toistuvista katkoksista, jotka sulkivat verkon ja näkivät useiden sen huippuprojektien pakenevan kilpaileviin lohkoketjuihin.

Objektiivisesti katsottuna Solanan lanseeraaminen – ja karhumarkkinoiden syvyyksissä – oli objektiivisesti outo päätös. Ja silti, mikä olisi edes loogista kryptomeemimarkkinoilla? Kolikon arvo nousi 2 500 % kymmenessä päivässä ja ylitti 200 miljoonan dollarin markkina-arvon. Se on sittemmin laskenut takaisin maan päälle, mutta sen markkina-arvo on edelleen 50 miljoonaa dollaria.

Miksi meemillä menee niin hyvin?

Mutta miksi meemikolikoilla menee niin hyvin? No, ensimmäinen vastaus on, että koko kryptomarkkinoilla menee. Kun tarkastellaan jopa suurimpia kryptoja, ne kaikki tuottavat vaikuttavia tuottoja. Meemit eivät näytä niin huimilta siihen verrattuna.

Nousu johtuu odotuksia alhaisemmista inflaatiotiedoista. Vaikka luvut ovat edelleen äärimmäisiä ja reilusti pohjoiseen Fedin 2 prosentin tavoitteesta, on havaittavia merkkejä siitä, että inflaatio on saavuttanut huippunsa. Sijoittajat ovat pitäneet tätä merkkinä siitä, että riskiomaisuuden kuolemantuomio, eli korkeat korot, saattaa kuolla nopeammin.

Shiba Inu puolestaan nostaa enemmän kuin vain positiivisia makrotekijöitä. Se on noussut 20 % sen jälkeen, kun uutisoitiin, että se listataan Upbitiin, Etelä-Korean suosituimpaan pörssiin. Tämä tapahtuu hypetyksen keskellä tulevan ja paljon odotetun Shibarium Beta -julkaisun ympärillä.

Shibarium Beta on Ethereumin päälle rakennettu Layer 2 -verkko, samalla tavalla kuin Polygon ja Arbitum toimivat.

Onko tämä kestävää?

Henkilökohtaisesti en voi laittaa liikaa painoa tälle (vielä salaperäiselle) Shiban Layer-2-projektille. Meemit ovat juuri sellaisia – meemejä – eivätkä ne koskaan olleet perusnäytelmiä. Vaatii paljon muutakin kuin sokeaa spekulaatiota Sihbariumista saadakseen minut vakuuttuneeksi siitä, että Shibaa tullaan koskaan käyttämään mihinkään muuhun kuin siihen, että se yritetään ostaa siinä toivossa, että se myydään korkeampaan hintaan.

Mutta se on meemien juttu. Ei ole koskaan väitettykään, että sillä olisi arvoa. He ovat aina olleet eräänlainen keskisormi järkevälle sijoittamiselle, huonosti käyttäytyvä nuorempi sisarus varsinaisen ”vastuulliseen” sijoittamiseen verrattuna.

Tämä kaikki on kuitenkin vain hupia ja leikkiä ilmapiirissä, jossa rahaa painetaan enemmän kuin koskaan aiemmin historiassa. Kaikki on hienoa, kun korot ovat nollassa ja halpaa pääomaa on kaikkialla. Ja se on ihmeellistä siinä vaiheessa, kun pandemia iskee maailmaan, jolloin miljoonat ihmiset ovat lukkojen takana, eikä heillä ole mitään mihin käyttää kannustinshekkejään.

Valitettavasti emme enää elä tällaisessa maailmassa. Olen sanonut sen ennenkin ja sanon sen uudelleen – vitsi on ohi meemien kanssa. Ne eivät enää tarjoa mahdollisuutta saavuttaa eläkevoittoja. Ne olivat aina holtiton uhkapeli, ja se on hyvä niin. Mutta nyt ne eivät ole enää tämä uudenlainen loputtoman viihteen lähde, vaan ne vain tavallaan vain ovat siellä, kun maailma käsittelee pahinta taloustilannetta sen jälkeen, kun krypto lanseerattiin, kun Bitcoin lähti liikkeelle vuonna 2009.

Asiat voivat olla optimistisemmat kuin kuukausi tai kaksi sitten. Mutta inflaatio on edelleen lamauttava, vaikka se on hieman laskenut. Korot ovat edelleen korkeat, ja on miljoona muuttujaa, jotka voivat tehdä tästä epävakaasta taloudesta paljon pahemman hyvin lyhyessä ajassa.

Tämä on tuskin mikään kovin järisyttävä asia, mutta olkaahan varovaisia koira-aiheisten meemien kanssa. Kun musiikki pysähtyy – ja niin käy aina – se ei ole hauska paikka olla.