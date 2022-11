Ripple (XRP) ja Ethereum Classic (ETC) jakavat voitot Metacade Presalen houkutellessa sijoittajia

Kryptovaluuttojen bear-markkinoista huolimatta tärkeimpien tokenien kohdalla nähtiin joitakin toivon pilkahduksia. Sijoittajilla oli suuria odotuksia Ethereumin fuusion suhteen, mikä edesauttoi Ethereum Classicin (ETC) nousua. Ripplellä (XRP) osalta hintaan vaikutti pitkään jatkuneen SEC:n oikeusjutun mahdollinen päättyminen. Samaan aikaan uusia mahdollisuuksia tähystävät sijoittajat ostavat Metacadea koko projektin presalen ajan. MCADE-hyödyllisyystoken tarjoaa runsaasti ominaisuuksia, mukaan lukien play-to-earn (P2E) ja metaversumiteemat, jotka vauhdittavat tulevaa kasvua.

Mikä on Metacade?

Metacade on nouseva yhteisölähtöinen Web3-alusta, jossa pelaajat ja kehittäjät voivat tehdä yhteistyötä ja pitää hauskaa lohkoketjupelien parissa. Hankkeen perimmäinen tavoite on yhteisön rakentama pelihalli, jossa on elinvoimainen ekosysteemi P2E-palkintoja varten. Kehittäjät voivat voittaa Metagrantteja parhaista peli-ideoista, ja pelaajat voivat testata ja arvioida näitä pelejä ennen niiden hyväksymistä projektiin. Kaiken tämän takana on MCADE:n hyödyllisyystoken, jota käytetään äänestyksiin, mutta myös palkintojen arvontaan, peliturnauksiin sekä panostuksiin.

Lisätietoja Metacaden tokenomiasta

Panostamisella tarkoitetaan tokenien lukitsemista alustalle, jotta DeFi-hankkeista voidaan ansaita palkkio yleensä vuotuista korkoa vastaan. Metacade-yhteisölle tämä palkkio on osuus projektin tuloista, jotka maksettaisiin toisessa valuutassa, jotta vältettäisiin hyödyketokenin inflaatio. Tämän tulovirran luomisen jälkeen käytössä on myös token-polttomekanismi, jolla vähennetään liikkeessä olevien kolikoiden määrää. Kiinteä kokonaistarjonta lanseerauksen yhteydessä on kaksi miljardia MCADE-tokenia, joista 1,4 miljardia on varattu presaleen.

Mitä tapahtui Ethereum Classicille?

Kryptovaluuttojen bear -markkinoiden myötä Ethereum Classic (ETC) saavutti kesäkuussa pohjalukeman noin 15 dollarissa. Sen jälkeen projekti nousi 42 dollariin ennen Ethereumiin fuusioitumista. Ethereum-projektin päivitys tarkoitti sitä, että projekti siirtyi energiaintensiivisestä proof-of-work -louhintatekniikasta proof-of-stake -tekniikkaan. Proof-of-work-laitteiston omistaville kryptokaivajille se tarkoitti, että laitteistolle tarvittiin uusi koti, jolloin ETC näyttäytyi helppona kohteena. Kolikko on kuitenkin sittemmin laskenut takaisin 22 dollariin.

Miltä näyttää Ripplen tulevaisuus (XRP)?

Myös Ripplen (XRP) hinta on viime aikoina noussut Ripple-tiimin toivoessa SEC:n oikeuskäsittelyn päättyvän. Yhdysvaltain markkinavalvoja on syyttänyt Rippleä arvopaperin vapauttamisesta samalla tavalla kuin osakkeita tarjotaan. Tämä tarkoittaisi lisäsääntelyä Ripplelle ja monille muille kryptotokeneille. Myös XRP:n hinta nousi alhaisesta 0,30 dollarista nykyiseen 0,50 dollariin, mutta on sittemmin pysähtynyt siihen.

Miksi Metacadeen pitäisi sijoittaa?

ETC:n kasvupyrähdys oli vain hetkellinen ja perustui louhijoiden siirtymiseen. Token ei kuitenkaan herätä kovin suurta kiinnostusta, ja louhijat ovat pettyneet vain pieniä tuottoja tuovaan louhimiseen. Ripplen tapauksessa XRP-tokenilla on potentiaalia nousuun, jos se saa myönteisen tuomion. Tämä on vasta alkua, sillä oikeuskäsittely on häirinnyt hankkeen etenemistä, eikä siinä ole tapahtunut viimeaikaista edistystä.

Toisaalta Metacade on uusi hanke, joka tuo P2E-universumiin uuden teeman yhteisöjohtoisella arcadella. Oikeanlaisella pelivalikoimalla projekti voi houkutella valtavan määrän seuraajia ja lisätä MCADE-tokenin kysyntää. ETC ja XRP kokivat kunnon nousun, ja jälkimmäisellä on paremmat näkymät lisävoittoihin, mutta Metacade voi jättää ne molemmat varjoonsa.

Yhteenveto

Ethereum Classicin (ETC) nousu perustui Ethereumin sulautumisen lyhyen aikavälin trendiin louhijoiden siirtyessä toiseen ketjuun ansaitsemaan. Ripplen (XRP) hintakehitys oli myös lyhytaikainen, kun kauppiaat toivoivat myönteistä tulosta SEC-tapauksessa. Tilanne on yhä epävarma, ja vaikka Ripple voittaisikin jutun, projekti ei ole osoittanut minkäänlaista kehitystä viimeisten kahden vuoden aikana. Metacadella on potentiaalia päihittää molemmat hankkeet sijoitusten tuoton suhteen, sillä se luo yhteisöjohtoisen P2E-pelihankkeen, jolla on metaversumipotentiaalia. Jo yksinomaan tämän pitäisi saada sijoittajat ryntäämään oikopäätä tokenien presaleen.