Ripplen (XRP) hinta laski 2 %: miksi XRP-hinta laski?

Vaikka aika on ollut hienoa suurimmalle osalle kryptovaluutoista, se ei ole ollut sitä joidenkin kolikoiden, kuten Ripplen (XRP), kohdalla. Se aloitti päerjantain 2 prosentin pudotuksella, ennen kuin palasi takaisin ja nousi.

Ripplen kyyti on ollut vuoristorataa, eikä ihme, sillä sen yleinen hintamuutos kuukauden ja viikon aikana näyttää olevan hyvin alhainen. Samalla taas muut valuutat tekevät kaksinkertaisia, kolminkertaisia ja jopa nelinkertaisia hinnanmuutoksia.

Tässä artikkelissa keskitymme joihinkin kysymyksiin, jotka vaikuttavat Ripplen hintaan.

Miksi XRP:n hinta laski?

Vaikka Ripple on nähnyt jonkin verran hinnannousua viime aikoina, voitot ovat useimmissa tapauksissa pyyhitty pois yhtä nopeasti kuin ne ovat saavutettu. XRP aloitti perjantaipäivän laskulla, ennen kuin muuttui vihreäksi ja nousi noin 2 % tätä kirjoitettaessa.

Mutta mitkä tekijät vaikuttavat Ripplen tokenin, XRP:n, hintaan? Miksi hinta ei nouse edes silloin, kun selvästi on meneillään altcoinien sesonki?

Tässä artikkelissa yritetään selittää, mistä XRP:n hinnan lasku voi johtua. Erityisesti keskitymme viimeisimpään kehitykseen, joka on 1 miljardin XRP-kolikon hiljattainen nosto.

1 miljardin XRP-rahaston nosto

Ripplen DLT -palveluntarjoaja nosti huikeat 1 miljardi XRP-kolikkoa sulkutilistä huhtikuun ensimmäisenä päivänä, lisätäkseen osan siitä kiertoon.

On tärkeää huomata, että Ripple on nostanut kertakorvauksen XRP-maksuja Escrow-tililtään jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, lisätäkseen kolikoita kiertoon. Vaikka siirrolla on aina ollut positiivinen vaikutus XRP:n hintaan, tämä kuukausi on ollut erilainen, sillä prosessilla on negatiivinen vaikutus sen markkinahintaan. Ripple laski 2 % aiemmin perjantaina heti noston jälkeen.

WhaleStats, suurimpien kryptorahastojen seuranta, vahvisti, että Ripple-nosto suoritettiin sen sulkupankissa kahdessa erässä, kumpikin 500 miljoonaa XRP. WhaleStatsin raporttien ja Ripplen yksityiskohtien mukaan, nosto tehtiin perjantaina aamulla ja maksoi noin 811,39 miljoonaa dollaria.

Uutisten jälkeen Ripplen markkina-arvo putosi 39,3 miljardiin dollariin, menettäen kuudennen sijansa Solanalle.