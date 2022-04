Metaversumi-tokeneilla on ollut ankara ajanjakso viime viikkoina. Sandbox (SAND) on yksi tämän luokan johtavista kolikoista, jonka pohja oli noin 2,55 dollaria ei niin kauan sitten. Mutta sen jälkeen on nähty jonkin verran toipumista. Tässä viime viikon tärkeimmät kohokohdat:

Sandbox jatkaa merkittävää nousuvauhtiaan

Kolikon tavoite voi olla 4,40 dollaria lähipäivinä, jos nykyiset trendit pysyvät

Juoksu kohti 4,4 dollaria tuottaa jopa 30 % voittoa nykyisestä hinnasta

Tietolähde: Tradingview

Sandbox (SAND) – Onko 4,4 dollaria todennäköinen?

Sandboxista (SAND) on tullut paljon hyviä uutisia viime päivinä. Yksi merkittävä kehitys on ollut uusi kumppanuus HSBC:n kanssa, joka on yksi maailman suurimmista pankeista. Myös instituutioiden rahaa on siirtynyt valtavasti SANDiin.

Tämä myönteinen kehitys on heijastunut myös sen hintaan. Tammikuun lopun 2,55 dollarin pohjan jälkeen SAND on elpynyt. Se on noussut lähes 40 % tämän vuoden alimmalta tasolta, ja näyttää siltä, että tämä nousukaari kestää vielä pidempään.

Ensinnäkin kaavion suhteellinen voimaindeksi näyttää nousevaa trendiä. SAND on myös selvästi yli 55 päivän SMA-linjan ja on onnistunut rikkomaan ratkaisevan 3,44 dollarin vastuksen. Tämän seurauksena odotamme kolikon nousevan 4,40 dollariin lähitulevaisuudessa. Jos härät pystyvät menemään yli 4,40 dollarin, saatamme nähdä SAND:in testaavan 6,20 dollaria tai jopa 7,40 dollaria keskipitkällä aikavälillä.

Miksi sijoittajat pitävät Sandboxia (SAND) hallussaan?

Syitä on useita. Ensinnäkin SAND:lla on uskomaton nousuvauhti juuri nyt, ja siksi mahdollisuudet kunnolliseen tuottoon lähitulevaisuudessa ovat korkeat.

Pidemmällä aikavälillä tänä vuonna, metaversumi-kolikoiden odotetaan kasvavan edelleen. SAND on yksi tärkeimmistä kolikoista tässä kategoriassa, ja sellaisenaan sitä on järkevää pitää pidempään.