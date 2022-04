Skale Networkin token, SKL, nousi eilen, nousten 100 parhaan kryptokolikon joukkoon markkina-arvollaan mitattuna. Se on tällä hetkellä sijalla 89. ja on lisännyt yli viidenneksen tämän päivän arvoonsa.

Yksi syy on kehittäjien lisääntynyt kiinnostus lohkoketjua kohtaan. Skale ilmoitti eilen, että CLET Name Service julkaistaan alustalla.

Tämä lyhyt artikkeli selvittää kaikki tiedot SKL:stä: mikä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat SKL:n ostamiseksi.

Parhaat paikat ostaa SKL nyt

Koska SKL on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa SKL nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi SKL -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien SKL -kolikot.

Mikä SKL on?

SKALE kuvaa itseään elastiseksi ekosysteemiksi, jonka tavoitteena on parantaa Ethereumin skaalautuvuutta. Sen tarkoituksena on myös vähentää maksukustannuksia ja viivettä sekä lisätä transaktiokapasiteettia.

Projekti haluaa mahdollistaa dAppien rakentamisen ja käyttämisen hajautetussa modulaarisessa pilvessä, joka voidaan räätälöidä yksilöllisten, todellisten tarpeiden mukaan. Se myös korostaa turvallisuutta.

SKL:ään rakentavat kehittäjät voivat toteuttaa Solidityn älykkäitä sopimuksia, useita kertoja nopeammin, murto-osalla Ethereum Mainnet -verkon kustannuksista. Jotkut sisällön suoratoistopalvelut ja pelit ovat jo hyödynnettävissä.

Pitäisikö SKL ostaa tänään?

Mikään ei korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekeoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

SKL – hintaennuste

CryptoNewsz antaa positiivisen lyhyen aikavälin ennusteen. SKL nousee tänä vuonna vähintään 0,42 dollariin. SKALE Networkin tokenin vähimmäishinnan odotetaan olevan 0,50 dollaria vuonna 2023. SKL:n enimmäishinnaksi odotetaan 0,57 dollaria ensi vuonna.

