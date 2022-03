Stacks (STX) – latautuuko valas aggressiivisesti?

Stacks on saanut yhä enemmän hyväksyntää, koska se pystyy tekemään Bitcoinista yhtä ohjelmoitavan kuin Ethereum.

Stacks nykyinen pumppu ei ole perustekijöiden ohjaama ja on enemmän sopusoinnussa valaan toiminnan kanssa.

Volyymit ovat laskussa, mutta Stack on edelleen pitämällä keskeinen päivänsisäinen tuki.

Stacks ( STX ) on kryptoprojekti, joka avaa Bitcoinin voiman huomattavasti sen käyttötapauksia pidemmälle, valuuttana ja arvon säilyttäjänä. Stacksin kautta maailman suurinta ja turvallisinta kryptovaluuttaa voidaan käyttää älykkäiden sopimusten luomiseen. Tämä on iso juttu, koska Bitcoinin tietoturva mahdollistaa sen käytön erittäin herkkien Dappien luomiseen, erityisesti DeFille.

Bitcoinin ohjelmoitavaksi tekemisen vaikutukset ovat melko suuret myös Stacksin kannalta. Yksi niistä on, että se tekee Stacksista erittäin kysytyn kryptovaluutan sijoittajien keskuudessa, jotka haluavat ansaita panospalkkioita Bitcoinissa. Panostamalla Stacksia, sijoittajat ansaitsevat jopa 9,8 % APY:n ja palkkiot maksetaan Bitcoinina.

Stacks kuitenkin liikkuu yleensä rinnakkain laajemman markkinoiden kanssa, ja sen nykyinen hinta on poikkeama, kun otetaan huomioon, että kryptovaluuttamarkkinat ovat nyt laskussa.

Valastoiminnan mukainen hinta

Stacks on noussut yli 28 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tämä on seurausta äkillisestä volyymin kasvusta, nyt yli 4 800 %. Tällainen äkillinen ostovolyymien kasvu osoittaa, että valas ostaa valtavia määriä, mikä laukaisee nykyisen hintarallin.

Stacks muodostaa laskevan kolmion kuvion

Massiivisen pumpun, joka sai Stacksin nousemaan korkeimmillaan 1,90 dollariin, jälkeen Stacks on muodostanut laskevan kolmion, jolla on vahva tuki 1,346 dollarissa. Tämä on osoitus siitä, että kaupankäyntimäärät putoavat alkuperäisen pumpun jälkeen, joka oli yhdenmukainen valaiden toiminnan kanssa.

Lähde: TradingView

Jos Stackin ostovolyymit pysyvät korkeina ja se nousee 1,346 dollarin tuesta, se voi testata 1,90 dollarin vastuksen uudelleen lyhyellä aikavälillä. Jos Stacks-härät voivat rikkoa 1,90 dollarin päivänsisäisen huipun, joka on nyt vastus, yli 2,5 dollarin hinnat voivat olla huomion kohteena.

Kuitenkin, jos tämä oli vain satunnainen pumppu ja Stacks putoaa alle 1,346 dollarin tuen, alle 1,07 dollarin hinnat voivat joutua huomion kohteeksi lyhyelläkin aikavälillä.

Yhteenveto

Stacks on noussut viimeisten 24 tunnin aikana valaiden toiminnan mukaisesti. Nämä määrät ovat kuitenkin laskussa, ja STX:llä käydään nyt kauppaa keskeisellä tuella.