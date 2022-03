Staking 2022: 3 parasta kolikkoa, joilla on paras tuotto

Panostaminen on yksi helpoimmista tavoista ansaita rahaa kryptossa. Tietysti siihen liittyy riskejä. Mutta mahdollisuudet säännölliseen tuloon on olemassa. Viime vuosina on ilmaantunut panostusohjelmia, ja voi olla vaikeaa päättää, mitä ohjelmia käyttää. Tässä on kuitenkin joitain asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota:

Panostusohjelmilla tulisi olla hyvä vuosituotto

Niiden pitäisi myös tarjota joustava irtautumissuunnitelma

Projekteilla tulee olla pitkäaikaista arvoa kryptomaailmassa

Joten, jos aiot ansaita tasaista passiivista tuloa panostamalla, tässä joitain kolmesta parhaasta kolikosta:

Oasis Network (ROSE)

Oasis Network (ROSE) on lupaava ketju, joka haluaa tuoda DeFin ja hajautetun datatalouden miljoonien ihmisten ulottuville. Hanke on houkutellut paljon sijoittajia, ja se on edelleen erittäin korkealla kokonaisarvollaan mitattuna.

Tietolähde: Tradingview

Mitä tulee panostukseen, Oasis tarjoaa yhden vahvimmista panostusohjelmista jopa 20 %:n tuotolla. Panostaminen tehdään käyttämällä alkuperäistä ROSE-tokenia, ja sitä käytetään suurelta osin likviditeetin tarjoamiseen alustassa.

Oxygen Protocol (OXY)

Oxygen Protocolin (OXY) panostusohjelma ei itse asiassa ole vielä valmis. Suunnitelmana on käynnistää se 4. huhtikuuta tänä vuonna. Mutta tästä huolimatta sillä on edelleen paljon tarjottavaa. Ensinnäkin ohjelma antaa käyttäjille mahdollisuuden panostaa omaisuutta vain 7 päivän ajan ja silti ansaita noin 6 % peruspalkkioita. Mutta jos haluat saada kunnollisia tuottoja, sinun on panostettava pidempään. Esimerkiksi kahden vuoden panostusajat voivat houkutella jopa 15 % tuottoa.

Chainlink (LINK)