Arabiemiirikunnissa toimiva yksityinen riskipääomayritys, Cypher Capital, on käynnistänyt yhden alueen suurimmista siemenrahastoista, PR News Wire raportoi. Rahasto, jonka arvo on 100 miljoonaa dollaria, keskittyy sijoituksiin krypto-, lohkoketju- ja muihin arvokkaisiin digitaalisiin omaisuusprojekteihin.

Yritys kehittää portfoliotaan yrittäjähenkisesti. Vaikka sen painopiste on siemenrahoituksessa, se ottaa myös panoksia GP:issä ja LP:issä.

Cypher sijoitti 1,5 miljoonaa dollaria Crypto Oasis Sentioon

Cypher uskoo, että yhteistyö muiden yksityisten riskipääomayritysten kanssa auttaa kehittämään lohkoketjuekosysteemiä. Tämä usko heijastuu 1,5 miljoonan dollarin sijoitukseen Crypto Oasis Sentioon.

Bijan Alizadeh, Cypher Capitalin perustaja ja pääosakas kommentoi:

"Olemme erittäin ylpeitä saadessamme käynnistää ensimmäisen ja suurimman krypto-, digitaalisen omaisuuden ja lohkoketjun yksityisen siemenrahastomme Arabiemiirikunnissa ja Lähi-idän alueella. Tämä rahasto heijastaa näkemystämme olla johtava globaali kumppani lohkoketju-, krypto- ja digitaalisen omaisuuden yhteisön projekteissa. Teemme tiivistä yhteistyötä portfolioprojektiemme kanssa, tarjoamalla heille pääsyn verkkoomme ja varustamalla heidän tietämyksellämme sekä sijoittamalla muiden riskipääomakumppaneiden kanssa innovatiivisiin lohkoketju-, krypto- ja digitaalisiin omaisuusprojekteihin."

Bijan on kokenut lohkoketju- ja kryptoalalla, jolla on vaikuttava kokemus krypto- ja lohkoketjujen käyttöönotosta. Hän on toteuttanut yli 60 investointiprojektia. Hän lisäsi:

"Pyrimme tekemään yhteistyötä ja laajentamaan ekosysteemiä olemalla yhteistyössä visionääristen innovaattorien, huippulahjakkuuksien ja muiden riskipääomakumppanien kanssa, luodaksemme kokonaisvaltaisen lohkoketjuyhteisön, joka puolestaan edistää ekosysteemin kasvua."

Pragmaattinen, käytännönläheinen lähestymistapa

Mitä tulee yrittäjien mentorointiin ja varustamiseen, Cypher Capital aikoo omaksua erittäin käytännönläheisen lähestymistavan. He odottavat saavansa päätökseen 10 000 neliön lohkoketju-, krypto- ja digitaalisen omaisuuden keskuksen Dubaissa elokuussa 2022.

Se toivottaa tervetulleeksi krypto-aloittelijat, harrastajat ja fanit sekä tarjoaa yksinoikeudella pääsyn yhteisön jäsenille.

Cypher Capitalin toimitusjohtaja, Vineet Budki, sanoi:

"Meillä on tietämys ja asiantuntemus hankkeiden ja yrittäjien mentoroimiseen sekä heille menestymiseen tarvittaviin työkaluihin. Tällä hetkellä olemme erityisen kiinnostuneita projekteista DeFi-, GameFi- ja metaversumi-avaruudessa, mutta yleensäkin etsimme jatkuvasti innovatiivisia lohkoketjuprojekteja."