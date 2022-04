Laajemmat kryptovaluuttamarkkinat ovat menestyneet hyvin tällä viikolla, joista Dogecoin johtaa tällä hetkellä voitoillaan.

Kryptovaluuttamarkkinat pyyhkivät pois viikonlopun aikana kirjatut tappiot. Kokonaismarkkina-arvo on kasvanut yli 3,5 % viimeisen 24 tunnin aikana, ollen tällä hetkellä yli 1,8 miljardia dollaria.

Bitcoin käy taas kauppaa 40 000 dollarin psykologisella tasolla, kun taas Ether nousi 5 % viimeisen 24 tunnin aikana saavuttaakseen 3 dollarin rajan.

DOGE, Dogecoin-ekosysteemin natiivi token, on kuitenkin markkina-arvolla mitattuna parhaiten menestynyt 20:n parhaan kryptovaluutan joukossa, viimeisten muutaman tunnin aikana. DOGE on noussut yli 20 % viimeisen 24 tunnin aikana.

DOGE ohitti Avalanchen ja on nyt markkinoiden kymmenes markkina-arvollaan mitattuna.

DOGEn meneillään olevaa nousua ruokkii uutinen siitä, että Twitterin hallitus on hyväksynyt Elon Muskin tarjouksen ostaa yritys.

Musk on suuri Dogecoin-fani, ja sijoittajat ovatkin optimistisia sen suhteen, että hän ottaa käyttöön DOGE-maksuvaihtoehdot sosiaalisessa mediassa.

Tarkasteltavat avaintasot

DOGE/USD-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä nousujohteinen, koska Dogecoin on menestynyt muita tärkeimpiä kryptovaluuttoja paremmin viimeisen 24 tunnin aikana. Tekniset indikaattorit osoittavat, että DOGE on voittanut viimeisimmän laskutrendinsä.

MACD-viiva on neutraalin alueen yläpuolella, mikä osoittaa Dogecoinin nousuvauhdin. 14 päivän suhteellinen vahvuusindeksi (67) osoittaa, että Dogecoin voi pian päästä yliostetulle alueelle, jos vauhti jatkuu.

Kirjoitushetkellä DOGE käy kauppaa 0,158 dollarilla kolikkoa kohden. Jos härät pysyvät hallinnassa, DOGE voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 0,165 dollarilla ennen päivän loppua.

Laajempien kryptovaluuttamarkkinoiden tuella, DOGE voisi kuitenkin käydä kauppaa 0,175 dollarin tason yläpuolella, ensimmäistä kertaa kuukausiin.