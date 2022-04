Tästä syystä STEPN on noussut yli 20 % tänään

STEPN, move-to-earn -elämäntapasovelluksen natiivi token, on noussut yli 20 % saavuttaen tänään uuden kaikkien aikojen ennätyksen.

Kirjoitushetkellä STEPN:llä käydään kauppaa 4,03 dollarilla, mikä on 22,22 % enemmän sen jälkeen, kun se oli vetäytynyt 4,11 dollarin päivittäisestä ja kaikkien aikojen korkeimmasta tasostaan.

Seuraavassa käymme läpi, mikä on nykyisen hinnannousun takana.

STEPN listaus yhdysvaltalaisessa Coinbase-kryptopörssissä on yksi syy tämän päivän nousuun, sillä nyt tokenilla voidaan käydä kauppaa pörssialustalla.

STEPN:n alkuperäinen token, GMT, ja toinen, Green Satoshi Token (GST), jonka avulla pelaajat voivat ansaita lenkkeilemällä, juoksemalla ja ulkona STEPN NFT -lenkkareissa.

GST- ja GMT-markkinoiden tämänpäiväinen nousutrendi on myös osa koko rallia, joka alkoi tämän vuoden maaliskuun alussa, 2022, kun move-to-earn-ala toimii katalysaattorina polettien arvolle, poletteja palkitaan aktiivisille pelaajille.

STEPN:n talousmalli on pyörinyt non-fungible tokenien (NFT) kenkien myynnissä sekä saatujen voittojen käyttämisessä tokenien takaisin ostamiseen polttamista varten.

Stepn $GMT nearly 2x since last tweet. Up 40x since first mention. I’m up a lot and Stepn app makes me money too. What a great investment 🤝 https://t.co/CgheKBoMib

— MURO – won't DM, beware of scam (@MuroCrypto) April 28, 2022