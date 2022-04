Koettuaan voimakkaan laskupaineen viime viikonloppuna, Bitcoin (BTC) on elpynyt. Mega-cap kolikko on itse asiassa saanut takaisin 40 000 dollaria, ja se aikoo vahvistua edelleen lähipäivinä. Tässä tärkeimmät kohdat, jotka kannattaa huomioida:

Viimeaikainen noususuhdanne on pitkälti dippiä ostavien BTC-valaiden aikaansaamaa

38 000 dollaria on osoittautunut suosituksi dip-hinnaksi suurille lompakoille

BTC säilyttää todennäköisesti nousuradan ja testaa 45 000 dollaria

Tietolähde: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Hinta-analyysi ja ennuste

Vuoden 2022 parhaan osan ajan Bitcoin on käynyt kauppaa erittäin vakaalla vaihteluvälillä. Kun BTC oli helmikuussa noin 32 000 dollarissa, se on elpynyt ja on nyt hieman yli 40 000 dollaria. Myös laskusuhdanteen riski näyttää olevan rajattu 35 000 dollariin. Itse asiassa viimeisen kahden kuukauden aikana, kolikko ei ole laskenut tämän hinnan alapuolelle.

Tämä johtuu todennäköisesti dippiä ostavista Bitcoin-valaista, jotka ovat saaneet kolikon noin 38 000 dollarilla. Itse asiassa joka kerta kun Bitcoin on pudonnut alle 40 000 dollarin, olemme nähneet sen palautuvan melkein välittömästi.

Tällä hetkellä kolikko yrittää vahvistaa voittoja yli 40 000 dollarin. Sen jälkeen se testataan uudelleen hintaan 45 000 dollaria. Nähtäväksi jää, pystyvätkö Bitcoin-härät luoda tarpeeksi vauhtia ylittääkseen 45 000 dollarin. Mutta toistaiseksi kolikolla on ollut vaikeuksia tyhjentää 200 päivän SMA-linja, joka on noin 49 000 dollaria. Emme odota tämän muuttuvan, joten nousupotentiaali on tällä hetkellä rajoitettu 49 000 dollariin.

Pitäisikö sinun seurata Bitcoin-valaita?

On aina hyvä idea seurata suuria lompakoita tehdessä kryptovaluuttaan sijoituksia. Lisäksi BTC-valaat näyttävät saavan ajoituksen aina oikein.

38 000 dollarin tulohinta on jatkanut erinomaista tuottoa viime viikkoina, ja siksi jokaisen sijoittajan olisi järkevää seurata valasrahoja käydessään kauppaa Bitcoinilla.