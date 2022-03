Aave (AAVE) on noussut kahden viimeisen päivän aikana. Itse asiassa kolikko näyttää muodostavan nousevan eron, joka voi työntää DeFi-protokollaa kohti 200 dollaria. Suuri osa tästä kasvusta on johtanut valaiden kerääntymisestä ja ketjun uutisista. Mutta kuinka kestävää se voi olla? Tässä joitain yksityiskohtia:

Aave (AAVE) julkaisi Aave V3:n, joka parantaa ekosysteemin ominaisuuksia

Tiedot osoittavat myös, että valaita on kertynyt Aaveen (Aave) tähän mennessä lähes 10 miljoonaa dollarilla

Kirjoitushetkellä kolikon arvo oli 151 dollaria, mikä on noin 4 % nousu viimeisen 24 tunnin aikana.

Tietolähde: Tradingview

Näemmekö Aaven (AAVE) nousun?

Keskiviikkona julkistetun Aave (AAVE) V3:n julkaisu on valtava askel. Uuden protokollan odotetaan vapauttavan lainaamisen ja muut DeFi-tuotteet Aave-ekosysteemissä. Se auttaa myös optimoimaan kaasumaksuja ja helpottamaan ketjujen välisiä liiketoimia tulevaisuudessa.

Tällä uutisella odotettiin olevan suuri vaikutus hintakehitykseen. Mutta valaiden kerääntyminen tekee AAVEsta yhden sellaisista projekteista, jota kannattaa pitää silmällä. Tähän mennessä valaat ovat lisänneet portfolioonsa lähes 10 miljoonan dollarin arvosta AAVE:tta.

Tämä viittaa siihen, että kolikkoon on paljon luottamusta. On todennäköistä, että AAVE jatkaa nousuaan tulevina päivinä ja voi jopa haastaa 200 dollaria tulevaisuudessa.

Miksi sinun pitäisi harkita Aavetta (AAVE)?

Valaiden kerääntymisen lisäksi on edelleen monia muita tekijöitä, jotka tekevät AAVEsta kunnollisen oston. Ensinnäkin se on erittäin innovatiivinen DeFi-protokolla, joka on jatkuvasti päivittänyt verkkoaan vuosien varrella.

Koska DeFin odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti tulevina kuukausina, on ainoastaan järkevää pitää tällaisia tokeneita. Lisäksi AAVE on edelleen suhteellisen aliarvostettu muihin suuriin ketjuihin verrattuna.