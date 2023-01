Valmistaudu seuraavaan 100x tilaisuuteen Metacaden (MCADE) myötä

Vuonna 2022 metaversumiala on ollut pitkään kryptoalan laskusuhdanteessa, jona aikana useiden johtavien metaversumikolikoiden arvo on laskenut merkittävästi. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että jotkut uudet metaversumiprojektit ovat kehittyneet nousujohteisesti laskusuhdanteesta huolimatta.

Yksi tällainen uusi tulokas metaversumialalla on Metacade, jonka tavoitteena on nousta seuraavan vuoden aikana johtavaksi lohkoketjun GameFi-tarjoajaksi virtuaalisen videopelihallinsa avulla. Metacaden presalen tuloksen perusteella voidaan ennakoida, että sen MCADE-token saattaa olla seuraava token, joka tarjoaa sijoittajille satakertaisen tuoton.

MCADE saattaa olla vuoden sijoitus

Metacade herätti GameFi-fanien ja kryptosijoittajien mielenkiinnon jo ennen marraskuussa 2022 käynnistynyttä presalea. Hypetys lohkoketjupelialustan (P2E) ympärillä on täysin perusteltua. MCADE-token myytiin presalen betavaiheessa loppuun kolmessa viikossa julkaisusta ja se keräsi samalla reilusti yli miljoona dollaria.

MCADE-tokenien arvo nousee presalen jokaisessa vaiheessa betahinnasta, joka on 0,008 dollaria kappaleelta, aina 0,02 dollariin yhdeksännen ja viimeisen vaiheen päättyessä, joten varhaisille sijoittajille on luvassa komea tuotto. Jo tuhannet ovat sijoittaneet Metacadeen maksimoidakseen voittonsa, kun MCADE tulee julkiseksi hajautetuissa pörsseissä (DEX) presalen päätyttyä.

Metacaden mielenkiintoinen white paper kuvastaa alustan suunnitelmien syvyyttä, joka ulottuu paljon pidemmälle perinteiseen P2E-alustaan nähden. Nämä uraauurtavat suunnitelmat, jotka johtavat lopulta siirtymiseen täysivaltaiseksi ja itsehallinnolliseksi hajautetuksi autonomiseksi organisaatioksi (DAO) vuoden 2024 viimeiseen neljännekseen mennessä ovat johtaneet siihen, että asiantuntijat ennustavat Metacaden olevan mahdollisesti seuraava metaversumihanke, joka tuo sijoittajille satakertaisia voittoja vuonna 2023.

Kuinka korkealle MCADE voi nousta vuonna 2023?

MCADE:n arvo kasvaa taatusti Metacaden presalen jokaisessa vaiheessa. Kun MCADE listataan Bittrex-pörssiin maailmanlaajuista julkista käyttöä varten, tokenin hinta on 0,02 dollaria, mikä tarjoaa parhaan arvon metaversumialalla.

Metacaden kiinteä kokonaistarjonta on kaksi miljardia MCADE-tokenia. Tämä MCADE-tokenien listautuminen julkisissa pörsseissä yhdistettynä tokenin presalen aikana esiintyneeseen kiinnostukseen johtaa todennäköisesti hinnan nousuun kysynnän kasvaessa merkittävästi. Nykyiset tokenien omistajat, jotka pääsivät presalen aikana ajoissa mukaan, tulevat todennäköisesti säilyttämään osakkeensa ja odottavat hinnan nousevan pilviin, mikä johtaa mahdollisesti huikeisiin voittoihin.

MCADE:n sisäänrakennettu hyödyllisyys, yksityiskohtainen alustan etenemissuunnitelma ja monikerroksiset ominaisuudet tarkoittavat, että hinta voi ylittää yhden dollarin rajapyykin vuonna 2023. Tämä voi johtaa mahdollisiin satakertaisiin voittoihin niille fiksuille sijoittajille, jotka hyödynsivät aliarvostettua MCADE:n presalehintaa.

Mikä on Metacade?

Metacade käyttää Ethereum-lohkoketjuteknologiaa ja huippuluokan Web3-kehitystekniikoita rakentaakseen metaversumiteollisuuden johtavan virtuaalisen pelihallin. Pelihalli lupaa jatkuvasti kehittyvän ja kasvavan kirjaston pelattavia nimikkeitä (P2E), jotka tarjoavat GameFi-pelaajille mahdollisuuden päästä käsiksi koukuttaviin peleihin aina menneisyyden pelihalleista tutuista klassikkopeleistä upouusiin nimikkeisiin, jotka on kehitetty yksinomaan Metacadelle.

Metacaden muut ominaisuudet erottavat sen selkeästi muista GameFi-kilpailijoista, sillä ne lisäävät useita syvyyskerroksia, joita harvoin löytyy metaversumipelialalta. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä käynnistyvä innovatiivinen Metagrants-aloite sekä useat mahdollisuudet ansaita passiivisia tuloja.

Siirtyminen täydelliseksi DAO:ksi, jossa kriittiset roolit, vastuut ja usean henkilön allekirjoituksen vaativa lompakko luovutetaan yhteisön jäsenille, alkaa vuoden 2023 toisella neljänneksellä, ja sen tulisi olla saatu päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Tässä vaiheessa alustan hallinto ja tuleva kehitys on täysin käyttäjien käsissä.

Kuinka se toimii?

Vaikka P2E-elementti on merkittävä, muodostaa se vain yhden osan Metacaden vetovoimaa. Käyttäjillä on muitakin tapoja ansaita tuloja Create2Earn-, Compete2Earn- ja Work2Earn-järjestelmien kautta. MCADE-tokenien haltijat saavat palkintoja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta alustan kanssa, kuten peliarvostelujen kirjoittamisesta ja GameFi-tietämyksensä jakamisesta, tokeneiden panostamisesta turnauksiin ja palkintojen arvontaan osallistumisesta ja vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen hakemalla Web3-työpaikkoja, jotka on julkaistu työpaikkaportaalissa.

Nämä palkkiot sekä upouusi Metagrants-ohjelma rahoitetaan kokonaan useiden sisäisten ja tulovirtojen avulla. Näitä ovat muun muassa pääsy maksullisiin peleihin, mainostilan myynti alustalla ja maksu, jonka ulkopuoliset yritykset voivat periä työpaikkailmoitusten julkaisemisesta ja omien peliensä julkaisemisesta Metacadessa.

Metacade: GameFin kehityksen edistämistä

Metacaden tavoitteena on johtaa metaversumialaa GameFi-kehityksessä Metagrants-ohjelmansa avulla. Tämän ohjelman avulla aloittelevat kehittäjät voivat tehdä ehdotuksia saadakseen rahoitusta uusien yksinoikeudella tuotettujen nimikkeiden kehittämiseen. MCADE-tokenin haltijat äänestävät näistä ehdotuksista, ja menestyneimmät ideat saavat rahoitusta uusien lohkoketjupelien luomiseen.

Onko Metacade sijoittamisen arvoinen?

Metacade on jo nyt hämmästyttänyt metaversumialaa presalensa tuloksella. Vaikka mahdollisuus sijoittaa mahdollisimman edullisesti on jo ohitettu, kun betavaihe myytiin vauhdilla loppuun, on erinomaisia voittoja mahdollista saada sijoittamalla nyt nykyisellä x dollarin hinnalla.

Mitä aikaisemmin sijoittajat ostavat MCADE-tokeneita, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on saavuttaa jopa satakertaisia voittoja, kun Metacade rantautuu avoimille markkinoille. Vankka etenemissuunitelma ja tulevaisuus sekä erittäin menestyksekäs presalen tulos takaavat Metacadelle poikkeuksellisen suotuisat näkymät vuodesta 2023 eteenpäin.