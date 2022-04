Lohkoketjuteknologia mullistaa useita toimialoja, ja rahoitussektori on tässä suurin

Maailmanlaajuisen sijoituspäällikön VanEckin toimitusjohtaja, Jan van Eck, on paljastanut äskettäisessä haastattelussa olevansa hämmästynyt blockchain-teknologiasta. VanEckin toimitusjohtajan mukaan, lohkoketjuteknologia mullistaa Wall Streetin. Hän ilmoitti kyseisen puhuessaan Bitcoin 2022 Miami -konferenssissa:

”Näyttää siltä, että lohkoketjuteknologia mullistaa Wall Streetin täysin. Ainoa syy, miksi se kestää niin kauan, ovat sääntelijät. Koko NFT-ilmiö, tarkoitan, olen hämmästynyt kaikesta tästä tekniikasta. Se on positiivista.”

Van Eck kuitenkin huomautti, että muutos saattaa viedä aikaa, koska finanssialan sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä jokainen tilan askel.

Hän lisäsi myös, että useiden Euroopan maiden omaksuma kryptoystävällinen asenne toimisi sysäyksenä laajemmalle kryptovaluutta-teollisuudelle. Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen ainoa maa alueella, jolla on kova kryptoasenne. Van Eck lisäsi:

”Saksa on kryptoystävällinen. Sveitsi. Manner on hämmästyttävän hyvin kryptoystävällinen. Iso-Britannia. He ovat, tiedätkö, ne ovat tavallaan joko tai. He ovat erittäin negatiivisia.”

VanEck on yksi lukuisista rahoituslaitoksista, joiden Bitcoin Exchange-traded Fund (ETF) -hakemus hylättiin Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) toimesta viime vuosina.

Toimitusjohtaja sanoi olevansa pettynyt komiteaan, koska viraston ja hänen yrityksensä välillä ei ole ollut kommunikaatiota päätöksentekoprosessin aikana.

”Sääntelyviranomaiset ovat tehneet päätöksensä. He eivät halua tietää ennen kuin toimivalta on selvitetty. Viime vuonna ei tapahtunut mitään, nolla, täytäntöönpanotoimia lukuun ottamatta. Eikä tänäkään vuonna tule tapahtumaan mitään. Ja ensi vuonna ei tapahdu mitään. Tarkoitan, että tällä tahdilla mikään ei saa vauhtia.”

Kryptovaluutta- ja lohkoketjuteollisuus jatkaa nopeaa käyttöönottoa maailmantalouden eri alueilla. Huolimatta joidenkin maiden negatiivisista näkymistä, krypton käyttöönotto jatkaa kasvuaan.