VeChain (VET) on ollut yksi viime viikon tärkeimmistä toimijoista kryptoalalla. Vaikka laajemmilla markkinoilla on nähty merkittäviä voittoja, VET on kasvanut huimat 54 prosenttia. Mutta kuinka kestävä kyseinen nousutrendi on? Lisäanalyysia tiedossa, mutta tässä ensin mitä sinun on hyvä tietää:

VET on noussut viimeisten päivien aikana, kasvaen lähes 15 % viimeisen 24 tunnin aikana

Kolikon yläpuolella on kuitenkin huomattava vastustus 0,90 dollarissa

VET on irtautunut 50 päivän EMA-linjasta, mikä viittaa nousuun

Tietolähde: Tradingview

VeChain (VET) – Onko nousutrendi kestävä?

54 % nousu ainoastaan 7 päivässä ei ole helppo saavutus. VET on kuitenkin ollut tasaisessa nousussa useiden päivien ajan. Useimmille härille avain oli 50 päivän EMA-linjan ylittyminen, joka näyttää käynnistäneen merkittävän nousun. Tästä huolimatta VeChain on edelleen alhaisempi kuin sen 200 päivän EMA, noin 0,90 dollaria. Tämä tulee olemaan valtava vastustustaso.

Toistaiseksi kolikko ei ole vielä testannut tätä kynnystä. Vaikka VeChain on noussut lähes 15 % tänään, sen hinta on edelleen noin 0,70 dollaria, hieman alle 0,90 dollarin.

Toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, että trendi on murtumassa ylöspäin. Olemme nähneet VeChainin kaksinumeroisen kasvun viimeisen kahden päivän aikana. On todennäköistä, että kolikko toistaa tämän jälleen kahden seuraavan päivän aikana. Tämä nostaa hintaliikkeen selvästi 200 päivän EMA-linjan yläpuolelle, mikä puolestaan johtaa ratkaisevaan nousuun.

Pitäisikö VeChainia (VET) hankkia nyt?

50 päivän EMA-linjan yläpuolelle murtautuminen oli merkki härkien tulosta. Vielä ei ole liian myöhäistä lyhyen aikavälin näkökulmasta katsottuna. VeChain todennäköisesti nousee lähipäivinä. Myös pitkällä aikavälillä VeChainin perusarvo on aivan uskomaton. Se on sijoituksesi arvoinen.