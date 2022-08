Vaikka jollakin tasolla tuntuu hölmöltä puhua kryptovaluutoista Venäjän suhteen, kun se käy kirjaimellisesti sotaa, tämä on kryptoon keskittynyt sivusto.

Tässä yhteydessä Venäjällä on viime päivinä tapahtunut joitakin erittäin mielenkiintoisia tapahtumia. Venäjän pääministeri Mihail Mishustin julisti, että kryptovaluutat voisivat olla ”turvallinen vaihtoehto” rajat ylittäville maksuille.

”Meidän on kehitettävä intensiivisesti innovatiivisia aloja, mukaan lukien digitaalisten varojen käyttöönotto. Tämä on turvallinen vaihtoehto kaikille osapuolille, joka voi taata keskeytymättömän maksun ulkomailta tulevien tavaroiden toimituksista ja viennistä.”

On myös syytä mainita, että tämä ilmoitus tulee sen jälkeen, kun Iranin kauppaministeriö on hyväksynyt krypton tuontimaksuvälineeksi. Iran on periaatteessa eristetty maailmanlaajuisesta pankkijärjestelmästä ydinohjelmansa vuoksi, mikä on johtanut siihen, että maat ovat asettaneet Iranille pakotteita.

Venäjä ei tietenkään ole itsellekään vieras pakotteiden suhteen. Ukrainan helmikuisen hyökkäyksen jälkeen länsimaat vastasivat asettamalla lukuisia talouspakotteita, joiden tarkoituksena oli tukahduttaa Venäjän talous ja laskea sen ruplan arvoa.

Tämä toi esiin aiheen, joka voi toisinaan olla polarisoiva – krypton käyttö mahdollisena välineenä pakotteiden kiertämiseksi. Mishustinin kommentit, joissa kryptoa pidetään ”turvallisena vaihtoehtona”, eivät millään tavoin hillitse tätä keskustelua.

Se osoittaa kuitenkin krypton voiman. Näin tämän omakohtaisesti matkallani El Salvadoriin viime kuussa, jossa ihmiset puhuivat Bitcoinin tarjoamista eduista rahalähetysten osalta. El Salvador on maailman 10 tärkeimmän maan joukossa rahalähetysten osalta suhteessa BKT:hen, ja tällaisten rahalähetysten keskimääräinen maksu on hurjat 6,5 prosenttia.

Näiden maksujen poistaminen Bitcoinin avulla voi olla valtava etu niille, jotka saavat rahaa ulkomailla asuvilta läheisiltään. Venäjän ja Iranin tapauksessa rahalähetykset auttavat myös, mutta ne eivät ole yhtä suuri tekijä kuin El Salvadorin tapauksessa. Niiden tapauksessa valtava etu on pakotteiden kiertämisen parantunut mahdollisuus.

Vaikka tämä tarina siis osoittaa joitakin krypton hyötyjä, se korostaa myös moraalista harmaata aluetta.