Metaversumista odotetaan tulevan kryptouniversumin seuraava kasvuraja. Mutta ennen metaversumia oli virtuaalitodellisuutta. Virtuaalitodellisuuden kehittyessä, on se nyt integroitumassa täysin lohkoketjuekosysteemiin. Tässä on syy, miksi:

Virtuaalitodellisuudella on laajat käyttötarkoitukset sekä liike-elämässä että vapaa-ajalla

Virtuaalitodellisuus nähdään myös ihmisten vuorovaikutuksen tulevaisuutena

Lohkoketju-teknologia voi auttaa tekemään siitä hajautetumman ja yksityisemmän

Jos aiot hyödyntää virtuaalitodellisuus-buumia, alla on kolme parasta kolikkoa, jotka voit ostaa.

CEEK VR (CEEK)

CEEK VR (CEEK) on mielenkiintoinen VR-projekti, jonka tavoitteena on tuoda metaversumi musiikkiin ja viihteeseen. Kuvittele, että voisit osallistua suosikkiartistiesi live-konserttiin? Tai nähdä suosikkiurheilijasi tekevän mitä he tekevät?

Tietolähde: Tradingview

No, CEEK on suunniteltu mahdollistamaan sen, ja mukana tulee myös täydellinen NFT-integraatio. Projekti on suunniteltu helpottamaan sisällöntuottajien ansaitsemista työstään ja löytämään uusia tapoja ansaita rahaa. CEEK on musiikin suoratoiston tulevaisuus, ja sellaisenaan sen pitäisi olla jo tarkkailulistallasi.

High Street (HIGH)

High Street (HIGH) on metaversumi-token, joka yhdistää sekä virtuaalitodellisuuden että play-to-earn -pelaamisen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ainutlaatuinen digitaalisten yhteisöjen verkosto, joka voi osallistua jännittävään toimintaan virtuaalimaailmassa. Jos esimerkiksi olet joskus halunnut kilpailla autoilla, voit tehdä sen tässä digitaalisessa universumissa.

ApeCoin (APE)