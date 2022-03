Noustuaan uusiin huippuihin viime vuoden marraskuussa, VVS Finance (VVS) on laskenut. DeFi-kolikko on vakaasti karhumarkkinoilla ja laajemman markkinoiden volatiliteetti on vain pahentanut tilannetta. Mutta alkavatko asiat kääntyä pian? Luultavasti ei, mutta tässä joitain faktoja, jotka sinun on hyvä tietää:

VVS on laskenut 85 % marraskuun huipuistaan.

Kolikon hinta oli 0,00002232 dollaria, mikä on noin 2 % enemmän päivän aikana.

Laskeva trendi ei muutu lähitulevaisuudessa, ellei krypto-ilmapiiri muutu rajusti.

Tietolähde: Tradingview

VVS Finance (VVS) – mitä seuraavaksi?

VVS:n hinnanlasku on tullut nopeasti ja jyrkästi. Näyttää siltä, että on pitkä aika siitä, kun token saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä viime vuoden marraskuussa.

Asiat ovat olleet todella vaikeita VVS-sijoittajille. Itse asiassa kolikko on pudonnut lähes 50 % helmikuun alusta. Momentum-indikaattorit osoittavat kaikki alaspäin. Esimerkiksi VVS on pienempi kuin useat tärkeät SMA-linjat, ja RSI-indikaattori viittaa myös myyntiin.

Tietysti tulee päiviä, jolloin nousua on tiedossa. Mutta keskipitkällä aikavälillä emme odota suurta muutosta hinnassa. Parasta tällä hetkellä olisi odottaa, kunnes alamme nähdä merkkejä hintojen konsolidoitumisesta. Tämä voi laukaista nousun, joka voisi nostaa VVS:n tärkeiden indikaattoreiden yläpuolelle.

Pitäisikö VVS Finance (VVS) ostaa?

VVS on itse asiassa lyhenne sanoista Very Very Simple finance. Hanke yrittää yksinkertaisesti tehdä lohkoketjusta ja kryptosta valtavirtaa. Se toivoo voivansa tarjota käyttäjille yksinkertaisemman DeFi-protokollan, jossa kuka tahansa voi käyttää kryptoa.

Tämä on jalo ele, ja se voi tuottaa hienoja tuloksia. Se, että VVS:n markkinakorko on noin 230 miljoonaa dollaria, tarkoittaa, että voimme vielä nähdä lisää voittoja tulevaisuudessa.