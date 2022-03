Zcash kokoontuu, kun yksityisyyskolikot saavat vauhtia

Zcash on melko turvassa yksityisiin liiketoimiin kohdistuvilta haitallisilta säännöksiltä

Zcash tekee parhaillaan korkeampia alhaisia arvoja, mikä osoittaa, että härät ovat tiukasti hallinnassa

Zcash ( ZEC ), kuten muutkin yksityisyyskolikot, on noussut räjähdysmäisesti viimeisten 24 tunnin aikana. Kirjoitushetkellä Zcash nousi 10 %.

Zcash on yksi tehokkaimmista yksityisyyden suojaa koskevista kolikoista, sillä se käyttää Zero-Knowledge Proof -tekniikkaa. Zk-SNARKit ovat eräänlainen todiste, jota voidaan käyttää omistajuuden osoittamiseen, paljastamatta tietoja. Toinen osapuoli käyttää sitä todisteena, ja toinen osapuoli uskoo niihin, koska heillä on nollatietoinen, ytimekäs ja ei-interaktiivinen argumentaatiotieto siitä, mitä todistetaan.

Pohjimmiltaan Zcashia käytettäessä kukaan ei voi jäljittää tapahtumaa lohkoketjun kautta. Toisin kuin Monero, Zcashilla on ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä ei-yksityisiä tapahtumia. Tämä ominaisuus asettaa Zcashille pienemmän riskin negatiivisista määräyksistä kuin muilla yksityisyyden suojaa koskevilla kolikoilla.

Zcash turvassa tulevilta Yhdysvaltain säännöksiltä

Kryptosäännökset ovat tulossa Yhdysvaltoihin, ja yksi niistä ongelmista, joihin ne aikovat puuttua, on kryptovaluuttojen käyttö laittomaan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että kryptovaluutat, joita voidaan käyttää transaktioiden suojaamiseen, voivat kohdata rajoituksia Yhdysvalloissa

Zcash on yksi niistä, jotka ovat melko turvassa näiltä, koska se on suunniteltu sekä yksityisiin että ei-yksityisiin tapahtumiin. Tämä tarkoittaa, että vaikka määräykset aiheuttaisivat yksityisyyden suojaa koskevien kolikoiden poistamisen, kuten Japanissa jokin aika sitten tapahtui, Zcash voi olla turvassa.

Zcash jatkaa korkeampien alhaisten laskujen tekoa

Lähde: TradingView

Kuten muutkin yksityisyyskolikot, Zcash on ollut nousussa viimeisen 24 tunnin aikana. Toisin kuin muut, jotka jo osoittivat heikkoutta, Zcash on edelleen vahvasti nousussa. Viimeisen 12 tunnin aikana Zcash on tehnyt matalampia huippuja, jatkaessaan kaupankäyntiä nousevalla kanavalla. Jos nykyinen trendi jatkuu, Zcash voisi testata 150 dollaria lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

Zcash on nousussa muiden yksityisyyskolikoiden rinnalla. Zcashilla on etu muihin yksityisyyden suojaa koskeviin kolikoihin verrattuna, jos Yhdysvaltain säännökset koskevat yksityisiä kryptotransaktiota. Tämä johtuu siitä, että se mahdollistaa myös muut kuin yksityiset liiketoimet.