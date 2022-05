Zilliqan (ZIL) hinta nousee some-tunteiden leviämisen myötä

Zilliqa (ZIL) on yksi tämän hetken parhaista toimijoista kryptomarkkinoilla. Se on noussut tänään yli 20 prosenttia.

Kirjoitushetkellä ZIL kävi kauppaa 0,08889 dollarissa, mikä on 25,67 % nousu, saavutettuaan päivittäisen 0,09776 dollarin huippuarvon ennen vetäytymistä.

Kryptovaluuttojen markkina- ja sosiaalisen median aktiivisuutta tarkkaileva, LunarCrush, on raporttiensa mukaan kertonut, että ZIL-token on yksi eniten keskustelluimmista kryptovaluutoista.

Kyseisiä markkina- ja sosiaalisia tunnelmia pidetään pääasiallisena syynä token-ralliin, mikä auttoi kolikon kattamaan osan viimeisten 30 päivän 37 prosentin pudotuksestaan.

Lisäksi token-ralliin on jossain määrin vaikuttanut myös toimitusjohtaja, Ben Livshitsin, liike paljastaa projektin tiekartta. Toimitusjohtaja sanoi, että projekti keskittyy metaversumiin-, peli- ja DeFi-sovellusten rakentamiseen ja integrointiin.

