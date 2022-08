Cardano, la crypto-monnaie la plus populaire sur Instagram

Points clés à retenir

La réputation des fans de Cardano comme les plus bruyants est confirmée, le jeton se classant comme la pièce la plus populaire d’Instagram

La nature controversée de Tether se reflète, avec le plus grand nombre de commentaires

Bitcoin a 55 % de publications par jour de plus qu’Ethereum

Tezos a le plus grand nombre de likes par publication

Introduction

Instagram domine tellement nos vies ces jours-ci. Il est rare d’aller à un événement social et de ne pas en voir une relique sur la plate-forme de partage de photos et de vidéos de Mark Zuckerburg le lendemain.

Alors que le bavardage sur les crypto-monnaies a la réputation de résider généralement sur des plates-formes telles que Twitter ou Reddit, rien n’est à l’abri de l’emprise d’Instagram.

Nous étions curieux de voir quelles pièces se classaient comme les plus populaires sur la plate-forme, nous avons donc créé un indice pondéré évaluant le nombre moyen de publications quotidiennes, ainsi que la moyenne des likes et des commentaires sur ces publications, pour les 50 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière. .

Cardano le hashtag Instagram le plus populaire

Les fans de Cardano ont la réputation d’être parmi les plus fervents partisans du monde de la cryptographie, et l’étude ici le confirme certainement. Selon notre indice pondéré, il s’agit de la crypto-monnaie la plus populaire sur Instagram. Alors que la moyenne des publications quotidiennes est neuvième, le nombre moyen de likes et de commentaires sur ces publications place la pièce au cinquième rang.

Deux pièces stables apparaissent dans le top 5 – Binance USD à la deuxième place et Tether à la quatrième. Fait intéressant, dans le cas de Tether, son nombre moyen de messages est relativement moyen et le place à la 18e place. Cependant, le nombre de likes et de commentaires lui permet d’atteindre respectivement la troisième et deuxième place, suggérant peut-être un débat passionné parmi les utilisateurs des médias sociaux quant à la fiabilité des réserves très discutées.

Ethereum et Solana sont les 5 autres pièces du top 5, les deux poids lourds de la DeFi gardant Uniswap hors du top 5.

Bitcoin, le sujet de la plupart des publications quotidiennes

La première pièce en termes de capitalisation boursière Bitcoin détient la première place en termes de nombre de publications, avec 9 600 publications par jour. C’est 55 % de messages quotidiens moyens de plus qu’Ethereum, en deuxième position avec 6 200 messages.

C’est plus du double du chiffre de Binance USD, qui occupe la troisième place avec 4 200 publications. Peut-être étonnamment, Dogecoin rassemble assez de publications pour une quatrième place avec 2 200 publications par jour.

Tether, la crypto-monnaie la plus commentée

Tether, qui, comme indiqué ci-dessus, n’est pas étranger à la controverse, arrive en tête du classement en termes de commentaires moyens par publication, avec 199.

Ce n’est pas surprenant étant donné qu’il est si central pour la liquidité qui sous-tend l’ensemble de l’écosystème de la crypto-monnaie, mais aussi si provocateur en termes de nature polarisante.

Ethereum occupe la dixième place, tandis que Bitcoin est encore plus bas, à la 14e place. Aave se place derrière Tether, le jeton DeFi ERC-20.

Tezos, la crypto-monnaie la plus appréciée

Tezos a été agressif dans sa campagne publicitaire, avec des accords de parrainage avec les équipes de Formule 1 McLaren et Red Bull, ainsi qu’avec le géant du football Manchester United. Leur marketing a également eu un impact sur Instragram. Le concurrent Ethereum se classe premier avec une moyenne de 9 700 likes par publication, 28 % de plus qu’Aave, en deuxième avec 7 600 likes. Encore une fois, Tether figure en bonne position, à la troisième place, tandis que notre pièce numéro un au classement général, Cardano, est cinquième avec 3 400 likes par publication.

Conclusion

En matière de crypto-monnaie, la communauté est un mot qui est beaucoup brandi. Vivant en ligne, ces crypto-monnaies voient également l’essentiel de leur discours se dérouler dans le monde virtuel.

Instagram n’est peut-être pas la première plate-forme de médias sociaux qui vient à l’esprit quand on pense à la crypto-monnaie, mais les chiffres ci-dessus montrent qu’elle est néanmoins fréquemment utilisée pour publier sur la crypto-monnaie.

Cardano, selon notre étude, est la pièce la mieux classée sur Instagram. En termes de publications globales, personne ne rivalise avec Bitcoin pour le volume pur, mais la plus célèbre crypto-monnaie déçoit en ayant la 20e place en termes du plus grand nombre de likes et la 14e place en termes de commentaires – le reléguant à la 7e place du classement général.

Peut-être a-t-il déjà atteint une capitalisation boursière suffisamment importante pour que les influenceurs et les utilisateurs d’Instagram soient davantage attirés par les pièces avec une hausse et une volatilité potentiellement plus élevées à court terme ?

Sources / Remarques