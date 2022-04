Harga live Astar hari ini adalah $0,29 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $282,3 juta. Astar telah turun lebih dari 10% hari ini.

Jika Anda ingin tahu apa itu Astar, apakah itu akan memberikan Anda pengembalian yang baik jika Anda membelinya pada harga penurunan, dan tempat terbaik untuk membeli Astar, Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Karena ASTR adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli ASTR menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ASTR sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk ASTR.

Astar Network adalah hub DApp di Polkadot yang mendukung solusi Ethereum, WebAssembly, dan lapisan dua seperti ZK Rollups. Astar bertujuan untuk menjadi platform kontrak cerdas multi-rantai yang akan mendukung banyak blockchain dan mesin virtual.

Rantai Relai Polkadot tidak mendukung kontrak cerdas. Itulah mengapa penting bagi ekosistem tersebut untuk memiliki parachain yang memungkinkan dukungan ini untuk semua pengembang yang ingin membangun di ekosistem Polkadot.

Astar bertujuan untuk memberikan solusi terbaik bagi semua pengembang dengan mendukung EVM dan membuat parachain di mana kontrak cerdas EVM dan WASM dapat hidup berdampingan dan berkomunikasi satu sama lain.

Astar bisa menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi luangkan waktu untuk membaca setidaknya beberapa prediksi harga dari analis terkemuka dan melakukan riset pasar sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat investasi dengan hati-hati.

GOV Capital memperkirakan token Astar ASTR akan mempertahankan tingkat harga saat ini selama tahun depan. Namun, ini tidak akan terjadi 5 tahun dari sekarang, ketika 1 ASTR diproyeksikan akan diperdagangkan seharga $1,2.

