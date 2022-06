Siaran pers dari Cake DeFi menarik untuk dibaca kemarin, dan membuat saya berpikir. Dirilis setelah krisis Celsius, platform pinjaman kripto yang telah menangguhkan penarikan dan mungkin atau mungkin tidak sepenuhnya bangkrut, perilisan Cake DeFi yang terjadi pada saat pasar sedang benar-benar kacau, dipicu oleh laporan singkat tetapi mengesalkan yang berasal dari tweet Celcius di bawah ini.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2

— Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022