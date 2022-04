Central Bank of Cuba (BCC) telah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan lisensi kepada penyedia layanan aset virtual Kuba dan internasional, termasuk organisasi, individu, atau badan hukum. Resolusi berbahasa Spanyol ini juga diterbitkan dalam lembaran resmi Kuba.

Namun, lisensi resmi akan berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun kedua.

