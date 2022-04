Framework Ventures, yang berbasis di San Francisco, mengumumkan pendanaan sebesar $400 juta yang akan membantunya membangun dan menumbuhkan kehadirannya di dunia game blockchain.

Pendirinya, Vance Spencer dan Michael Anderson bertemu dengan Frank Chaparro, pembawa acara edisi The Scoop untuk membahas tesis investasi pendanaan terbaru mereka. Topik diskusi adalah bagaimana game blockchain “sampai pada titik yang menarik pasar secara massal.”

