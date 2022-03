Setelah Elon Musk membuat tweet bahwa orang membutuhkan media sosial terdesentralisasi baru karena Twitter tidak berfungsi, platform seperti Decentralized Social mulai menikmati popularitas barunya.

Jika Anda ingin tahu apa itu Decentralized Social, mampukah koin ini memberikan pengembalian yang baik, dan tempat terbaik untuk membelinya, Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Decentralized Social (DESO) menyebut dirinya sebagai blockchain lapisan satu pertama di dunia yang dibuat khusus untuk menskalakan aplikasi sosial terdesentralisasi ke miliaran pengguna.

Blockchain inovatif ini dibuat pada tahun 2019 dengan tujuan memperkuat jejaring sosial terdesentralisasi Web3. Ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang diciptakan oleh sentralisasi media sosial saat ini.

Tidak seperti media sosial konvensional, blockchain sosial DESO memperlakukan konten sebagai utilitas publik. Siapa pun bisa mendapatkan akses ke sana. Platform ini menggabungkan infrastruktur basis data yang efisien dan terukur dengan paradigma penawaran mata uang kripto di dalam sistem keuangan P2P terbuka.

Produk akhirnya disesuaikan untuk menghadirkan media sosial Web3 generasi berikutnya. Ratusan aplikasi telah dibangun di blockchain DESO sejauh ini.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga, pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Tech News Leader memperkirakan harga DESO akan mencapai $64,90 tahun ini. Dalam 5 tahun, 1 DESO akan bernilai $ 193.33. DESO akan memecahkan $ 1.000 dalam satu dekade. Menurut analis, DESO akan bernilai $ 1.147.

There is so much on the horizon for DeSo and our community.

Since launch, there has been 1.5M wallets created and $17.2M has been made by DeSo creators.

We are just getting started.

Make sure to check out @openprosper for more DeSo stats here 👇 https://t.co/KhgvTlCpYX pic.twitter.com/Tx8eJd98UH

— DeSo (@desoprotocol) March 10, 2022