Kripto Butuh Lebih Banyak Perusahaan Publik untuk Legitimasi

Segalanya cerah di dunia kripto pada tahun 2021.

Pertukaran dengan nama Coinbase go public pada bulan April dengan valuasi $86 miliar. Itu adalah perusahaan kripto besar pertama yang go public. Coinbase segera dinyatakan sebagai raksasa keuangan di Wall Street, kapitalisasi pasarnya lebih besar dari bursa saham tempatnya diperdagangkan. Kapitalisasi pasar Nasdaq adalah $26 miliar, sedangkan ICE (perusahaan induk NYSE) bernilai $67 miliar.

Dengan latar belakang inilah Circle, penerbit USD Coin, mata uang kripto terbesar kelima di dunia dan stablecoin terbesar kedua, mengumumkan rencananya sendiri untuk go public. Dengan valuasi $4,5 miliar, Circle dijadwalkan untuk diperdagangkan di New York Stock Exchange di bawah ticker CRCL pada akhir tahun.

Circle kemudian mulai memperebutkan pangsa pasar melalui USD Coin dari saingannya Tether, dan harga kripto terus melonjak. Pada Februari 2021, valuasinya berlipat ganda menjadi $9 miliar. Dan kemudian semuanya berubah.

Saat dunia beralih ke lingkungan moneter yang ketat, dengan kenaikan suku bunga sebagai respons terhadap krisis inflasi, harga aset berisiko turun. Kripto adalah yang paling terpukul, dengan pasar yang benar-benar hancur.

Ini membatalkan rencana Circle untuk go public, dengan perusahaan tersebut akhirnya membatalkannya pada bulan Desember. Cara yang baik untuk menilai seberapa buruk waktunya, seandainya Circle go public, adalah dengan melihat harga saham Coinbase (saya menulis pembahasan mendalam tentang keadaan Coinbase di sini ).

Bahkan setelah kenaikan 45% di awal tahun, kapitalisasi pasarnya masih berada di $13 miliar, turun 85% dari valuasi $86 miliar ketika go public. Dengan mengingat hal ini, tidak sulit untuk melihat mengapa Circle memilih untuk membiarkan kesepakatan tersebut gagal.

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54

— Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022