Saya agak muak dengan kata “penularan”.

Meskipun demikian, tampaknya kata tersebut akan terjadi lagi untuk dunia aset digital. Saat ini kita sudah familiar dengan runtuhnya FTX , salah satu pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia.

Tapi ini masih jauh dari selesai.

Meskipun kejatuhan FTX di sini tidak sebanding dengan spiral kematian terkenal yang dialami UST dan LUNA (untuk menyegarkan PTSD saya), skandal tersebut menunjukkan seberapa jauh dampak yang timbul dari hilangnya modal secara tiba-tiba.

UST bernilai $18,6 miliar dan LUNA $29,7 miliar menjelang kehancuran Terra di bulan Mei. Dalam beberapa hari, angka itu menjadi nol. FTX, di sisi lain, dilaporkan melihat lubang neraca sebesar $8 miliar.

Jadi, jumlahnya tidak sebanding, tetapi efek dominonya bisa saja. Banyak perusahaan terjebak dalam kehancuran Terra dengan memegang UST di neraca mereka, serta terlalu terpapar aset kripto lainnya, yang semuanya jatuh setelah skandal itu.

Kami melihat Celsius mengajukan kebangkrutan, berutang $4,7 miliar kepada lebih dari 100.000 kreditur. Voyager Digital, perusahaan pemberi pinjaman kripto lainnya, juga memiliki lebih dari 100.000 kreditor – meskipun dengan jumlah yang lebih rendah dari $1,3 miliar.

Lalu ada Three Arrows Capital, yang berutang $3,5 miliar kepada 27 perusahaan berbeda. Saya bisa melanjutkan, tetapi Anda mengerti maksudnya. Industri kripto sudah sangat “inses”, dengan perusahaan memegang bagian dari perusahaan lain, meskipun semuanya terkena risiko sistemik yang sama.

Dalam retrospeksi, semuanya terbaca seperti kisah peringatan untuk manajemen risiko dan diversifikasi. Bagaimana perusahaan kripto merasa bahwa memperdagangkan perbendaharaan, aset, dan likuiditas lain apa pun yang mereka miliki merupakan tindakan yang bijak, pada kelas aset yang sangat fluktuatif yang sama dengan bisnis mereka, berada di luar jangkauan saya.

Tapi mereka melakukannya, dan efek domino mengikuti.

Pertanyaannya sekarang menjadi ini: siapa yang rawan terkena dampak FTX?

Industri diharapkan belajar dari Terra dan karenanya lebih berhati-hati kali ini. Kemudian lagi, sisi sebaliknya adalah bahwa FTX tampak seaman mungkin: dana disimpan di sana dalam stablecoin dan fiat – bukan hanya mata uang kripto yang sangat fluktuatif.

Sama seperti mereka yang menjadi korban UST berpikir bahwa itu adalah aset stabil yang dipatok ke $1, ada orang yang dibutakan oleh FTX, dengan meninggalkan dana mereka di pertukaran tersebut dalam mata uang fiat.

Kita tahu sekarang bahwa Sam Bankman-Fried punya ide lain, mengirimkan dana ini ke firma perdagangan saudara perempuannya Alameda Research, menyusul serangkaian investasi dan pinjaman buruk yang diterima. Ironisnya, pinjaman ini kemungkinan besar ditarik setelah jatuhnya LUNA, ketika investor yang ketakutan pindah untuk mendapatkan dana kripto mereka dengan segala cara yang mungkin.

Perusahaan sudah mulai goyah. BlockFi, pemberi pinjaman kripto lainnya, menghentikan penarikan dan mengeluarkan pernyataan yang menguraikan bahwa kondisinya sangat parah.

“Kami memiliki eksposur yang signifikan terhadap FTX dan entitas korporat terkait yang mencakup kewajiban kepada kami oleh Alameda, aset yang dimiliki di FTX.com, dan jumlah yang belum ditarik dari batas kredit kami dengan FTX.US,” kata BlockFi.

Mereka telah menandatangani kesepakatan dengan FTX pada bulan Juli untuk fasilitas kredit bergulir senilai $400 juta. Sulit untuk melihat mereka pulih setelah menghentikan penarikan – yang kita tahu sekarang adalah hukuman mati.

Uang itu benar-benar melampaui bisnis kripto yang agresif. Sequoia Capital, SoftBank, dan Tiger Global, yang sama besar dan membosankannya dengan investor tradisional, semuanya telah memburuk.

“Berdasarkan pemahaman kami saat ini, kami menurunkan investasi kami menjadi $0”, kata Sequoia dalam sebuah catatan kepada para LP (Limited Partner). Saya pikir kita semua bisa setuju bahwa itu adalah keputusan yang adil.

SoftBank dilaporkan kehilangan $100 juta, sementara Tiger Global tampaknya turun $38 juta.

I was let go by Sequoia Capital today. Buck had to stop somewhere. I was the 27 year old associate responsible for copying and pasting revenue and profit numbers from a spreadsheet in the FTX data room into a PowerPoint slide in an investment memo as diligence

— Kyle Russell (@kylebrussell) November 10, 2022