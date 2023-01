Sandbox adalah salah satu penggerak pertama metaverse di dunia kripto, tetapi penurunan epiknya selama pasar bearish 2022 telah membuat beberapa investor kecewa. Apakah Anda bertanya-tanya apa yang ditawarkan token metaverse terkemuka ini? Di bawah, Anda akan menemukan perkiraan harga The Sandbox untuk tahun 2023 dan mempelajari tentang Metacade – sebuah proyek yang diprediksi banyak orang dapat mengungguli SAND secara signifikan tahun ini.

Sandbox (SAND) gagal menarik pemain

Sandbox adalah dunia virtual berbasis Ethereum di mana pengguna dapat benar-benar memiliki dan memonetisasi kreasi mereka. Dengan latar dunia kota pasir dengan sistem open world, platform ini memungkinkan pemain menjelajahi kreativitas mereka dan menggunakan pilihan alat dalam rangka menghasilkan pengalaman yang imersif untuk dimainkan orang lain.

Sandbox menggunakan NFT untuk mewakili aset dalam game, seperti LAND dan ASSETS, memungkinkannya untuk dibeli dan dijual di pasar terbuka. Ini adalah salah satu proyek kripto metaverse terkemuka, bersama Decentraland, yang token SAND-nya mengalami lonjakan harga setelah Facebook, sekarang Meta, mengumumkan bahwa mereka terjun ke metaverse.

Namun, gagalnya hype selama pasar bearish tahun 2022, membuat harga SAND anjlok. Setelah mencapai titik tertinggi $8,48 pada November 2021, SAND baru-baru ini mencapai titik terendah $0,37 – penurunan sekitar 95,6%.

Hal inisebagian disebabkan oleh kurangnya adopsi oleh pemain reguler. Sejak awal tahun 2021, The Sandbox telah kesulitan untuk menarik lebih dari 1.000 pengguna per hari untuk jangka waktu yang berkelanjutan, seringkali hanya dengan ratusan pengguna (DappRadar). Bandingkan dengan game metaverse tradisional seperti Roblox dan Fortnite, yang memiliki jutaan pengguna aktif harian, dan valuasi The Sandbox tampaknya terlalu tinggi.

Prakiraan Harga Sandbox (SAND)

SAND telah mengalami sedikit kebangkitan di bulan Januari. Setelah mencapai titik terendah $0,37, SAND telah naik hingga mencapai titik tertinggi $0,71 dalam waktu sekitar dua minggu. Namun, area ini diperkirakan akan menimbulkan resistance yang signifikan, menurut perkiraan harga The Sandbox. Dalam jangka pendek, banyak pakar memperkirakan harga The Sandbox telah menetapkan target di angka $0,54. Dalam jangka panjang, beberapa analis memperkirakan bahwa SAND dapat turun menjadi $0,24 jika jumlah penggunanya tidak segera meningkat.

Metacade (MCADE) menetapkan standar untuk komunitas game

Metacade adalah hub komunitas play-to-earn (P2E) yang, seperti The Sandbox, bertujuan untuk merevolusi kepemilikan dalam game. Alih-alih memberi pemain kepemilikan atas aset dalam game mereka, Metacade memberdayakan mereka untuk benar-benar memiliki komunitas yang mereka sebut rumah.

Pada dasarnya, Metacade memiliki semua yang Anda harapkan dari platform game sosial, seperti forum, ulasan, papan peringkat game, dan turnamen. Namun, dengan memanfaatkan kelebihan kripto dan desentralisasi, Metacade diharapkan dapat memulai paradigma baru dalam cara platform sosial dioperasikan.

Misalnya, skema Metagrant diluncurkan akhir tahun ini. Metagrant memberikan hak suara kepada pemegang MCADE untuk menentukan pengembang game mana yang harus diberikan dana dari perbendaharaan Metacade. Lusinan pengembang akan saling berhadapan untuk bertarung dan mendapatkan suara terbanyak di setiap kompetisi Metagrant, dengan pemenang diberikan pembiayaan untuk membangun visi mereka. Mereka bahkan memiliki kesempatan untuk menggunakan lingkungan pengujian bawaan Metacade untuk menerima umpan balik tentang game mereka dari para pendukung setianya.

Judul-judul yang didukung komunitas ini kemudian ditambahkan ke arcade virtual Metacade untuk dimainkan siapa saja. Dengan potensi untuk bertanggung jawab dalam menciptakan beberapa game P2E terbaik yang pernah ada di dunia, Metacade akan segera menjadi sorotan walau baru satu game saja yang diluncurkan.

Pada tahun 2024, Metacade akan menjadi organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) dan menyelesaikan langkah terakhirnya untuk menjadi arcade virtual milik pemain pertama di dunia. Dari sini, arah proyek akan ditentukan oleh komunitas, dengan anggota kolektif mengambil peran kepemimpinan. Mereka akan dapat memutuskan pemutakhiran mana yang diterapkan, apakah akan menerima kemitraan baru, dan bahkan mengatur tingkat pembakaran pasokan token – sebuah langkah yang dapat terus meningkatkan harga MCADE dari waktu ke waktu.

Prakiraan Harga Metacade (MCADE)

Dibandingkan dengan prakiraan harga The Sandbox, Metacade diperkirakan mengungguli SAND tahun ini. Pra penjualan token MCADE-nya sukses besar, terjual lebih dari $1,12 juta dalam penjualan beta. Saat ini, dalam fase 2 pra penjualannya, Metacade telah mengumpulkan lebih dari $3,2 juta sementara token MCADE telah naik 50%, seperti yang direncanakan, menjadi $0,012 dari harga awalnya $0,008. Pada saat pra penjualan selesai, diperkirakan MACDE akan naik ke $0,02, yang berarti investor paling awal bisa mendapatkan keuntungan 150%!

Dengan industri GameFi yang kemungkinan akan membuat langkah signifikan pada tahun 2023, Metacade bisa menjadi token P2E terpanas di luar sana. Analis telah mulai memperkirakan harga $0,20 pada akhir tahun, dengan beberapa bahkan memprediksi itu bisa mencapai $0,50 – naik 2.400% dari proyeksi harga pra penjualan akhir.

Metacade (MCADE) tampaknya pasti mengungguli The Sandbox

Saat ini, terlihat jelas bahwa MCADE adalah pilihan investasi yang lebih baik daripada SAND. Meskipun The Sandbox telah memelopori metaverse berbasis kripto, kurangnya adopsi sepertinya tidak akan berubah dalam waktu dekat. Inilah mengapa begitu banyak prakiraan harga The Sandbox memprediksi bahwa untuk merebut kembali zona $8 merupakan target yang hampir mustahil selama beberapa tahun ke depan; tidak ada cukup permintaan.

Sementara itu, Metacade siap untuk melonjak dan hampir tidak ada sisi negatifnya. Pra penjualan token MCADE-nya telah menarik ribuan investor dan banyak perhatian media, serta sepertinya $3,2 juta yang terkumpul saat ini hanyalah permulaan. Jika Anda berpikir untuk berinvestasi di SAND – berhentilah. Luangkan waktu sejenak untuk membolak- balik buku putih Metacade dan lihat mengapa beberapa orang menyebutnya sebagai token P2E terbaik tahun 2023.

Anda dapat membeli The Sandbox (SAND) di eToro di sini .