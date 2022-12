Tidak ada yang lebih buruk daripada ketika film yang memukau berakhir dengan akhir yang mengecewakan. Anda meninggalkan bioskop dengan perasaan tertipu, dengan perasaan tidak enak di dalam hati Anda.

Sepanjang perjalanan mata uang kripto , tahun 2022 sepertinya mendapatkan akhir yang sempurna. Ini bukan film yang menyenangkan, harus dikatakan. Pasar telah terpuruk tahun ini, banyak sekali skandal dan frasa “Bab 11” telah menjadi hal yang biasa dan tidak nyaman.

Dan sekarang kami menutupnya dengan koleksi NFT Donald Trump yang menarik perhatian media arus utama. Volume koleksinya telah melampaui 7.000 ETH – itu berarti senilai $ 8,5 juta yang luar biasa pada saat penulisan. Harga dasar untuk koleksi ini dimulai di bawah $100 tetapi sekarang mendekati $400.

Koleksi Trump rilis bulan ini, 45.000 koleksi yang terlihat seperti kartu perdagangan olahraga. Mereka menampilkan mantan Presiden dalam berbagai varian sikap, seperti berdiri di depan Mout Rushmore dengan tambahan wajah Trump, atau memegang senapan dengan perlengkapan militer serta seekor anjing di sisinya.

Tetapi keberhasilan nyata dari proyek tersebut telah membuat banyak orang menggali lebih jauh ke dalam proyek tersebut, dengan beberapa hasil lucu bermunculan. Pengguna Twitter @NFTherder memperhatikan bahwa jumlah yang mencurigakan dari NFT paling langka dalam koleksi tersebut ditimbun oleh dompet kreator.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022