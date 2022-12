10 beste aankomende ICO-crypto’s om in te investeren in 2022

Nu de blockchain bijna dagelijks nieuwe projecten toevoegt, kan het moeilijk zijn om te beslissen welke investeerders een goed rendement bieden.

Om jou te helpen, hebben we al het onderzoek gedaan, zodat je dat zelf niet hoeft te doen. Onze lijst met de beste aankomende ICO’s beschrijft de kenmerken en voordelen van elk project – perfect voor elke belegger die wil profiteren van lage prijzen tijdens een muntenaanbieding.

Laten we eens kijken hoe potentiële inkomsten uit deze Initial Coin Offerings jouw beleggingsportefeuille vandaag ten goede kunnen komen.

De beste aankomende ICO’s in 2022

Metacade (MCADE) Hedera (HBAR) NEAR-protocol (NEAR) Kryptview (KVT) O-MEE (OME) WeSendit (WSI) Subzoekopdracht (SQT) Zeekust (KUST) Sociale Dienst (SSE) Mavia (MAVIA)

Top 10 nieuwe ICO-crypto’s om in te investeren in 2022 beoordeeld

Metacade is de eerste in zijn soort in Web3 – een gezellige hub voor zowel gamers als communityleden om samen te komen, van elkaars gezelschap te genieten, diverse cryptogames te spelen en mogelijk investeringsbeloningen te behalen.

In plaats van al je eieren in één mand te hebben met investeringen in het succes of falen van slechts één project/speltitel, zoals je gewoonlijk elders zou moeten doen, worden hier meerdere projecten onder één dak gehuisvest, waardoor investeerders meer gediversifieerde opties krijgen.

Het beste is dat het niet uitmaakt welk genre je elke dag opvalt, er zal altijd iets leuks op je wachten.

Investeren in MCADE-tokens is de sleutel tot het ontsluiten van een groeiende gaming-economie en het profiteren van exclusieve beloningen.

Wees er vroeg bij – je kan serieuze opbrengsten oogsten terwijl Metacade van start gaat. Niet alleen dat, het is ook een virtuele ontmoetingsplaats waar gamers verbindingen kunnen leggen en samen ongelooflijke projecten kunnen creëren.

Metacade is het gesprek van de dag in de Web3-ruimte en het platform belooft een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop gamers kansen vinden.

Met zijn snelle opkomst als een van de belangrijkste projecten van 2022, heeft Metacade een plek verdiend op nummer 1 op onze lijst voor de meest opwindende cryptocurrency-tokens van dit moment.

U kunt hier deelnemen aan de Metacade-voorverkoop.

2. Hedera (HBAR)

Hedera biedt een revolutionair blockchain-platform voor individuen en organisaties om hun meest creatieve ideeën tot leven te brengen.

Het diverse gebruik ervan – van tokenservice, slimme contracten en het maken en beheren van NFT’s – helpt de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties in Web2- en Web3-domeinen te stimuleren.

De HCS-tool stelt gebruikers in staat door hen een nauwkeurige tijdstempelfunctie te bieden die nuttig is bij het bouwen van toekomstbestendige projecten die immuun blijven voor manipulatie of pogingen tot manipulatie van gegevens.

Om het volledige potentieel van Hedera’s netwerk te ontsluiten, is eigendom van zijn eigen token, HBAR, vereist. Deze energie-efficiënte cryptocurrency biedt gebruikers bescherming tegen kwaadaardige aanvallen en wordt gebruikt om transactiekosten voor applicaties te betalen.

Als een van de meest veelbelovende crypto-ICO’s die binnenkort op Coinbase wordt gelanceerd, kan investeren in deze unieke munt zeer de moeite waard zijn.

3. NEAR-protocol (NEAR)

NEAR Protocol luidt een nieuw internettijdperk in, waardoor gebruikers eenvoudig toegang krijgen tot gedecentraliseerde applicaties.

Met zijn innovatieve Layer 1-blockchain en uniek schaalmechanisme stelt dit platform ontwikkelaars in staat om snel dApps te maken met optimale resultaten – een revolutie teweegbrengend in de manier waarop we technologie gebruiken.

NEAR is de ultieme toolkit voor ontwikkelaars, die ervaren programmeurs of beginners alles biedt wat ze nodig hebben om eenvoudig en efficiënt Web3.0-applicaties te bouwen.

Met krachtige CLI-tools en eenvoudige SDK’s binnen handbereik kunnen gebruikers smart contracts schrijven in een taal naar keuze – geen moeilijk Solidity of Vyper nodig.

Mocht er onderweg hulp nodig zijn, dan is er gratis documentatie, compleet met tutorials klaar, evenals dagelijkse telefoontjes aangeboden door NEAR zelf voor extra geruststelling.

4. Kryptview (KVT)

Heb je gehoord van Kryptview, de nieuwe cryptocurrency die een revolutie teweegbrengt in de cryptomarkt? Dit research-to-earn-platform garandeert nauwkeurigheid en transparantie door gebruikers in staat te stellen hun inzichten over digitale tokens bij te dragen.

Het biedt deelnemers een unieke kans om beloningen te verdienen door simpelweg reviews te geven over verschillende bedrijven in deze niet-gereguleerde branche – een ongekende kans om betrokken te raken bij blockchain-technologie.

Ben je op zoek naar een kans om op de begane grond binnen te komen in een blockchain-gedreven revolutie? Kryptview is misschien het antwoord.

Dit innovatieve platform is ontworpen om crypto-investeerders te voorzien van transparante, objectieve informatie over potentiële cryptocurrency-projecten, waardoor elke twijfel over legitimiteit wordt weggenomen en wordt voorkomen dat oplichting misbruik maakt van vertrouwende gebruikers.

Voor degenen die kwaliteitsinhoud bijdragen (waaronder zelfs hun eigen beoordeling van prijzen) is er ook een vergoeding beschikbaar in KVT-munten.

Er is nog nooit zo’n eenvoudig pad naar succes geweest – sluit je vandaag nog aan bij Kryptview en zorg ervoor dat je altijd een stap voorop loopt als het gaat om beleggen.

5. O-MEE (OME)

O-MEE is een innovatieve ICO die in 2022 wordt gelanceerd en die een krachtige combinatie van sociale media en een NFT-marktplaats biedt om makers te helpen geld te verdienen met hun digitale werken.

Contentontwikkelaars kunnen ten volle profiteren van het O-MEE-platform, met tools zoals abonnementsmodellen en privéhubs, plus toegang tot mogelijkheden om inkomsten te genereren binnen de NFT-markt met $OME-tokenkracht.

Welkom bij Web3.0: waar creativiteit en financiële beloning elkaar ontmoeten.

6. WeSendit (WSI)

WeSendit brengt blockchain-technologie naar de mainstream met hun nieuwe crypto-gestuurde platform, waardoor grote bestandsoverdrachten veilig en gemakkelijk worden.

WeSendit boekt al succes in 150 landen met 3,5 miljoen gebruikers en blijft een revolutie teweegbrengen in het delen van gegevens door premiumleden volledige anonimiteit van hun bestanden toe te staan en het gebruik ervan te stimuleren door middel van beloningstokens uit een activiteitenpool.

Door WSI-tokens vast te houden, kun je toegang krijgen tot de airdrop van 45 miljoen munten na hun openbare verkoop.

Dit is echter niet alles; na deze release laat WeSendit investeerders profiteren van staking voor maximaal 200% APR. Neem deel aan een of beide en verdien grote beloningen met WSI.

7. Subquery (SQT)

Voor ontwikkelaars die gedecentraliseerde apps willen maken, is SubQuery de perfecte alles-in-één toolkit.

Gebouwd voor gebruik op populaire platforms zoals Polkadot, Substrate en Avalanche, ondersteunt het een “gedecentraliseerde dataservice” met een gemakkelijke ‘Hero Course’ die gebruikers begeleidt bij elke stap van het bouwen van hun dApps – er zijn geen complexe backend-systemen nodig.

Zorg ervoor dat je deze ongelooflijke bron niet mist.

De aankomende ICO van SubQuery biedt investeerders een geweldige kans om voorop te lopen en tokens te kopen voordat het project van start gaat.

Iets minder dan 9% van het totale aanbod van SubQuery ligt voor het oprapen, waarbij USDC wordt geaccepteerd als betaling tegen een vast tarief van $0,0275 per token – dus mis deze uitstekende kans om vroeg aan boord te springen niet.

8. SeaCoast (KUST)

SeaCoast brengt een revolutie teweeg in het cryptoplatform en biedt gebruikers meer dan alleen een uitwisseling van digitale activa.

Dit next-gen netwerk hoopt ‘de kust te symboliseren’ door inzicht te geven in enkele van de meest pittoreske regio’s van de natuur – inclusief kennis met betrekking tot onze kusten en oceanen.

Door inhoud met geotags te delen met andere leden, kunnen gebruikers worden beloond in $COAST-tokens die vervolgens worden ‘verankerd’ in het SeaCoast-fonds voor extra voordelen. Met zo’n breed scala aan use-cases zou SeaCoast een van de populairste projecten van crypto tot nu toe kunnen worden.

Stap in op de begane grond van het ambitieuze project van SeaCoast. Door deel te nemen aan hun aanstaande ICO met slechts €100 ($102), kunnen investeerders exclusieve NFT’s ontvangen en de kans krijgen om deel uit te maken van dit digitale ecosysteem dat pas in 2025 voltooid zal zijn.

Maak je klaar om in crypto te lanceren – meld je nu aan.

9. Social-Service (SSE)

Social-Service, dat financiële vrijheid over de hele wereld ontsluit, is een baanbrekend cryptoproject dat een revolutie teweeg zal brengen in de manier waarop we P2P-services en blockchain-technologie gebruiken.

Het platform probeert sociale netwerken te overbruggen met ondernemingen voor het delen van bronnen die ‘wederzijds voordelige kansen’ bieden zonder geldtransacties.

Met zijn gedecentraliseerde structuur die gebruik in elk land over de hele wereld mogelijk maakt, wordt het binnenkort gelanceerd – eerst dit jaar via ‘Pre-ICO’ voordat het in 2023 het volledige ICO-territorium betreedt.

Bovendien zal de komende maanden een bètaversie van hun app verschijnen, klaar voor de officiële release van volgend jaar – zou dit een grote stap voorwaarts kunnen zijn in onze benadering van economie?

Met nog maar een paar weken te gaan om te profiteren van de pre-ICO-fase, zijn er al meer dan 108.000 $SSE-tokens gekocht voor het Social Service-ecosysteem.

Dit unieke project moet nog alle details onthullen, maar het is zeker de moeite waard om het in de gaten te houden nu we 2023 ingaan – een ICO die je niet wilt missen.

10. Mavia (MAVIA)

Gamers, maak je klaar om een wereld als nooit tevoren te betreden. Mavia is de aankomende AAA ‘blockchain-based builder’-game van 2022.

Spelers kunnen hun eigen in-game bases creëren en anderen veroveren met strategische oorlogsvoering geïnspireerd door Command & Conquer.

Zegevierende gamers verdienen $RUBY – Mavia’s revolutionaire native token die gebruikers beloont voor vaardig spel en hen verschillende in-game upgrades en uitdagingen biedt.

Bovendien kunnen ze het gebruiken binnen de metaverse zelf, waardoor dit een van de meest veelzijdige digitale valuta’s is die vandaag beschikbaar zijn.

Mavia komt snel in een stroomversnelling naarmate de verwachting toeneemt voor hun lancering in Q4 2022. Met een geïntegreerde NFT-marktplaats en de mogelijkheid om live gevechten te streamen, hebben ze een unieke ervaring beloofd die zeker zal verbazen wanneer deze op de markt komt .

Over slechts een paar weken opent Mavia haar symbolische verkoop plus virtuele landverkoop – dus zorg ervoor dat je deze unieke kans niet mist.

Wat is een ICO?

Investeren in een ICO is een unieke kans om toegang te krijgen tot de pre-publieke verkoop van cryptocurrencies. In tegenstelling tot IPO’s, die aandelen aanbieden van bedrijven die naar de beurs gaan, ontvangen degenen die op ICO’s investeren in plaats daarvan digitale tokens.

2022 wordt een cruciaal jaar voor deze investeerders, omdat ze projecten nodig hebben die urgente problemen oplossen en bewijzen dat hun potentiële rendement de moeite waard is – goede ideeën omzetten in geweldige investeringen.

De nieuwe wereld van ICO-crypto biedt opwinding en innovatie, aangezien een grote verscheidenheid aan projecten ongebonden blijft aan traditionele regelgeving. Dit kan een aantrekkelijk vooruitzicht zijn voor diegenen die hun eigen inspanningen willen lanceren die anders misschien gehinderd zouden zijn door complexe bureaucratische vereisten.

Hoe werken ICO’s?

ICO’s worden steeds populairder als innovatieve nieuwe manier om projecten te financieren. In plaats van te vertrouwen op banken of traditionele methoden, kan iedereen met de juiste technologie en expertise zijn eigen ICO-structuur ontwikkelen – of het nu gaat om onbeperkte voorraden, afgetopte limieten of iets anders dat past.

De drie belangrijkste structuren van ICO’s zijn:

Vooraf ingestelde tokenprijs + afgetopte voorraad

Variabele symbolische prijs + afgetopte voorraad

Vooraf ingestelde tokenprijs + Variabel aanbod

Om deze initiatieven te laten slagen, hebben ze natuurlijk investeerders nodig, dus slimme marketing wordt ook een sleutelfactor; van samenwerkingen met toonaangevende ICO-bureaus tot betrokkenheid bij sociale media.

Geïnteresseerd in investeren in een opkomende cryptocurrency? Het proces is eenvoudig. Het enige dat je hoeft te doen, is een project vinden dat resoneert met jouw doelen, je registreren op de website van het project en tokens kopen via de uitwisseling. Zodra deze zijn verworven, bewaar je deze veilig in een crypto-wallet totdat deze te koop wordt aangeboden – bereid je vervolgens voor op een potentiële marktkans.

Hoe nieuwe aankomende ICO’s te vinden

Investeringen in cryptovaluta bloeien op, waardoor het voor investeerders gemakkelijker dan ooit is om potentiële nieuwe ICO’s te ontdekken.

Of je nu een beginnende of ervaren belegger bent, er zijn tal van manieren die kunnen worden gebruikt om de volgende grote cryptokans te identificeren – van het volgen van blogposts en forums tot het bijwonen van evenementen.

Wat uw strategie ook is, het ontdekken van aanstaande tokenverkopen is nog nooit zo toegankelijk geweest.

Gebruik sociale media: Crypto-enthousiastelingen zijn gezegend met een schat aan middelen om hun investeringen te informeren. Twitter en Reddit bieden ongeëvenaarde real-time updates over nieuwe projecten, terwijl YouTube-kanalen boeiende en objectieve discussies bieden over aankomende cryptocurrency initial coin offerings (ICO’s). De vinger aan de pols houden is essentieel voor elke crypto-investeerder.

Blijf op de hoogte met een ICO-kalender: de ICO-kalender van CoinMarketCap biedt een opwindend kijkje in de toekomst van cryptofinanciering. Het biedt een uitgebreid overzicht van aankomende Initial Coin Offerings, inclusief hun verwachte lancerings- en sluitingsdata, evenals de financieringsdoelstellingen van elk project. Investeren via ICO’s vereist zorgvuldig onderzoek – maar met deze waardevolle tool tot uw beschikking ben je bereid om weloverwogen beslissingen te nemen over welke projecten uw aandacht verdienen.

ICO-platforms: als je geïnteresseerd bent in investeringen in ICO’s en IDO’s, zijn er tal van bronnen beschikbaar. Speciale websites bieden informatie over de kansen die ze bieden en voeren grondige KYC-controles uit om potentiële investeringen te beoordelen op basis van hun verwachte succespercentage.

Zijn nieuwe ICO-munten een goede investering?

Crypto-presales en ICO’s kunnen deel uitmaken van de portefeuille van een belegger, maar is het het risico echt waard? Overweeg deze factoren voordat je besluit om mee te doen aan de digitale valuta-wagon: potentiële opbrengsten, juridische bescherming en transparantie. Met een doordachte analyse bevindt jij je misschien in de voorhoede van lucratieve investeringsmogelijkheden.

Toegang tot nieuwe en opwindende use cases

Investeren in ICO’s kan slimme investeerders helpen toegang te krijgen tot waardevolle tokens die de cryptomarkt kunnen verstoren. Een uitstekend voorbeeld hiervan is het ambitieuze project van Battle Infinity, dat probeert om zes indrukwekkende ideeën te verenigen in een enkel door metaverse aangedreven ecosysteem – iets wat nog geen enkele andere blockchain heeft bereikt.

Potentieel voor enorme opbrengsten

ICO’s bieden een unieke kans voor investeerders, met het potentieel om enorme beloningen te oogsten als hun gekozen project succes heeft. Deze investeringen kosten slechts een fractie van wat er later mogelijk zal zijn en maken het toegankelijk voor bijna iedereen die wat pit en financieel gewin aan zijn portefeuille wil toevoegen.

Crypto-tokens bieden investeerders de kans om op de begane grond deel te nemen aan potentieel lucratieve projecten. EOS is een casestudy die laat zien wat er allemaal mogelijk is als het gaat om rendement – hun ICO van 2017 zag early adopters hun geld binnen twaalf maanden verviervoudigen.

Genereer passief inkomen

De cryptowereld is nog nooit zo lucratief geweest. Of het nu gaat om staken, opbrengstlandbouw of passieve belastingbeloningen op ‘statische’ projecten, investeerders kunnen nu reguliere inkomstenstromen binnenhalen, uitsluitend voor het aanhouden van tokens. En met veel ICO-munten die ook spannende P2E-spelmogelijkheden (van speler tot entiteit) bieden die nog meer genereuze opbrengsten bieden, is er geen beter moment om deel te nemen aan de digitale valutarevolutie en te beginnen met verzilveren.

Beste aankomende ICO’s – laatste gedachten

Met beleggers die de markt nauwlettend in de gaten houden, wordt 2022 een interessant jaar in termen van Initial Coin Offerings. Onder de tien uitzonderlijke projecten die deze week zijn aangekondigd, staat Metacade, dat al furore heeft gemaakt onder early adopters en spannende kansen belooft voor degenen die bereid zijn het risico te nemen.