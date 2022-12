7 van de beste crypto om nu te kopen: ultieme groei in 2023

Hoewel het lastig kan zijn om te weten waar je je geld tijdens de huidige bearmarkt in moet stoppen, beschouwen velen een paar projecten als de beste crypto’s om nu te kopen. Naarmate de trends op de cryptomarkt afnemen, lijkt het misschien contra-intuïtief om nu te beginnen met het laten groeien van je portefeuille. Maar deze recessie biedt een aantal geweldige investeringsmogelijkheden. Dit artikel onderzoekt zeven veelbelovende projecten en legt uit waarom 2023 hun beste jaar tot nu toe zou kunnen zijn.

1. Metacade (MCADE) – De beste crypto voor 2023

Metacade is een opwindend nieuw project dat tot doel heeft een revolutie teweeg te brengen in de wereld van play-to-earn (P2E) gaming. Het is een communityhub waar gamers in contact kunnen komen met gelijkgestemde enthousiastelingen, de nieuwste play-to-earn titels kunnen ontdekken en hun mening kunnen geven over de toekomst van Web3-gaming. Je vindt alles wat je nodig hebt op het platform om vooruitgang te boeken met play-to-earn, zoals speciale forums, live chats, beoordelingen, leaderboards en de beste GameFi-alfa die is gedeeld door ervaren spelers.

Een van de belangrijkste ambities van Metacade is om de knapste koppen in GameFi naar het platform te lokken om hun kennis met anderen te delen. Daarom wordt het MCADE-token aangeboden aan iedereen die beoordelingen, tips of andere waardevolle content met de community deelt. Dus of je nu een doorgewinterde professional bent of een play-to-earn noob, je kunt geld verdienen door te helpen om van Metacade de ultieme plek te maken om meer te leren over en meer te verdienen met GameFi.

Het delen van content is echter slechts een van de vele manieren waarop je via Metacade kunt verdienen. Er zijn regelmatig prijstrekkingen, toernooien en mogelijkheden om je play-to-earn inkomsten aan te vullen door terloops games te testen met behulp van de eigen testomgeving van Metacade. Bovendien zal de vacaturesite van Metacade, die in 2024 wordt verwacht, tientallen vacatures bevatten die zijn geplaatst door titanen uit de Web3- en gaming-industrie, waardoor gebruikers de kans krijgen om hun carrière vorm te geven terwijl ze aan hun passie werken.

Eind 2023 zal Metacade zijn eerste Metagrant weggeven, een financieringstool waarmee de community kan kiezen welke games ze willen bouwen. Het proces is eenvoudig: ontwikkelaars kunnen hun ideeën indienen bij een pool van concurrerende projecten, en degene die de meeste stemmen binnenhaalt, ontvangt financiering uit de Metacade schatkist. Dit bevordert niet alleen een gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap van de community, maar het creëert ook een fanbase voor ontwikkelaars en stelt hen in staat om levensveranderende financiering te ontvangen die voorheen misschien niet voor hen beschikbaar was.

Het doel van Metacade is om ’s werelds eerste virtuele arcade te worden die eigendom is van de spelers zelf. Om deze visie te verwezenlijken, heeft het plannen om een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) te worden zodra het volledig is ontwikkeld. De DAO stelt Metacade-gebruikers in staat om wijzigingen aan het platform voor te stellen en erover te stemmen, geïmplementeerd door leiders die door de community zijn geselecteerd. Om het vertrouwen en de integriteit binnen de community te waarborgen, vereist Metacade bovendien dat alle transacties die vanuit de schatkist worden gedaan, meerdere handtekeningen nodig hebben voordat ze worden verwerkt.

Met de verwachting dat de GameFi-industrie tegen 2025 zal versnellen met een jaarlijks groeipercentage van 100%, lijkt Metacade klaar voor een uitstekend 2023. De community-first-filosofie en plannen om een one-stop-shop te zijn voor alles wat met play-to-earn te maken heeft, onderscheiden het van de menigte, en duizenden investeerders zijn het erover eens dat Metacade de beste crypto zou kunnen zijn voor 2023. Metacade bevindt zich nog steeds in fase 1 van zijn presale en heeft sinds de lancering voor $1,25 miljoen aan tokens verkocht!

Een deel van deze stortvloed aan investeringen is waarschijnlijk te danken aan het feit dat MCADE in dezelfde periode waarschijnlijk beter zal presteren dan veel topprojecten. Met al deze factoren in gedachten, is Metacade de beste crypto om op dit moment te kopen.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de Metacade-presale <<<

2. Binance Coin (BNB) – Groeit samen met ‘s werelds grootste crypto exchange

Binance Coin is het native token van de Binance exchange, ’s werelds grootste en populairste crypto-uitwisseling. Het is een multifunctioneel utility token dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot exclusieve functies en voordelen op Binance, zoals korting op handelskosten, winkelen op Binance Marketplace en tokenverkopen via Launchpad.

Sinds de oprichting in 2017 is BNB consequent een van de best presterende cryptocurrencies gebleven. Van het laagste punt van $0,50 in november 2017 tot het hoogste punt van $691,80 in mei 2021, is de waarde van BNB met bijna 140.000% gestegen! In de huidige bearmarkt heeft BNB echter nog een lange weg te gaan om de bull run-prijs van vóór 2021 te bereiken.

De aanhoudende populariteit van BNB is voornamelijk te danken aan het aanhoudende succes en de populariteit van de Binance-uitwisseling. Naarmate het aantal mensen dat Binance gebruikt groeit, neemt ook de vraag naar BNB toe. Bovendien zal Binance, als een van de meest vertrouwde en gevestigde spelers in het spel (onlangs ondersteund door Binance’s bewijs van reserves), waarschijnlijk blijven domineren. Om die reden maakt BNB een uitstekende keuze als een van de beste crypto’s om nu te kopen.

3. Ethereum (ETH) – Sharding om de weg vrij te maken voor 100.000 TPS

Ethereum is ’s werelds populairste smart contract platform, waarmee duizenden gedecentraliseerde apps (dApps), NFT-projecten en cryptotokens kunnen worden gemaakt. Ethereum wordt ook wel ‘de koningin van crypto’ genoemd en heeft zijn first-mover-voordeel gebruikt om de smart contract ruimte te domineren. En hoewel veel concurrenten hebben geprobeerd het van de eerste plaats te verslaan, moeten ze de reputatie van Ethereum nog verwerven.

Er zijn een aantal indrukwekkende statistieken over Ethereum. Zo bezit ongeveer 24,4% van de crypto-eigenaren wereldwijd ETH, terwijl het gemiddelde dagelijkse transactievolume ongeveer $16 miljard bedraagt! Bovendien is het bewustzijn van Ethereum wereldwijd 19,49% en bezit 2,38% van de wereldbevolking Ethereum.

Hoewel Ethereum kritiek heeft gekregen vanwege hoge transactiekosten, lage snelheden en verspillende energieverbruik, zou de recente overgang naar proof-of-stake deze problemen moeten oplossen. Een van de belangrijkste upgrades van Ethereum, die eind 2023 wordt verwacht, is sharding. Sharding stelt het Ethereum-netwerk in staat om aanzienlijk te schalen, waardoor transactiesnelheden worden verhoogd van ongeveer 15 transacties per seconde (TPS) tot meer dan 100.000 TPS. Deze stap zou de use cases voor Ethereum enorm kunnen uitbreiden en zou de katalysator kunnen zijn voor een nieuwe golf van crypto-adoptie. Dat maakt Ethereum de derde keuze voor de beste crypto’s om nu te kopen.

4. Ripple (XRP) – Einddatum SEC versus Ripple in zicht?

Ripple is een betalingsnetwerk en digitale valuta die is ontworpen om snelle en goedkope internationale transacties mogelijk te maken, met name voor financiële instellingen. In plaats van het traditionele SWIFT-banksysteem te gebruiken, dat traag en kostbaar is, kunnen banken Ripple gebruiken om vrijwel onmiddellijke betalingen te realiseren die een fractie van een cent kosten.

Deze innovatie is zeker revolutionair, maar de langdurige rechtszaak van Ripple versus de SEC heeft de voortgang ervan overschaduwd. Eind 2020 heeft de SEC een rechtszaak aangespannen tegen Ripple Labs, de makers van Ripple, omdat de verkoop van XRP een niet-geregistreerde aanbieding van effecten was. Sindsdien hebben duizenden Ripple investeerders zich aangesloten bij de strijd tegen de SEC.

Volgens advocaat en Ripple supporter John Deaton zou de zaak in maart, april of mei tot een schikking moeten komen. Met meerdere verzachtende factoren voor Ripple en een schijnbaar niet overtuigende zaak van de SEC, zal XRP waarschijnlijk als overwinnaar uit de strijd komen. Bovendien, als de beslissing in het voordeel van Ripple valt, wordt verwacht dat XRP van de ene op de andere dag omhoog schiet, waardoor Ripple een van de beste crypto’s wordt om te kopen voor enorme groei in 2023.

5. Chainlink (LINK) – Een vitaal project met weinig concurrentie

Chainlink is een gedecentraliseerd orakel netwerk dat tot doel heeft veilige en betrouwbare gegevens te leveren aan smart contracts. Oracles zijn services van derden waarmee externe gegevens, zoals gebeurtenissen, transacties en API’s, toegankelijk zijn via smart contracts, waardoor de use cases voor blockchain technologie enorm worden verbeterd.

Zo kan Chainlink financiële diensten toegang geven tot real-time prijsgegevens, waardoor complexe financiële producten volledig geautomatiseerd kunnen worden. Deze toegang is het geval geweest bij meerdere DeFi-projecten waarvoor Chainlink nodig is om te functioneren, zoals MakerDAO, Aave en Synthetix. Als alternatief heeft Chainlink toegang tot gegevens die zijn gegenereerd door slimme sensoren en meters voor gebruik in smart contracts.

Deze service is van vitaal belang voor de massale acceptatie van crypto, maar Chainlink heeft weinig concurrentie. De naaste concurrent is BAND Protocol, een project met minder dan een tiende van de marktkapitalisatie van Chainlink (CoinGecko). Naast vele grote partnerschappen met bedrijven als Google, Amazon Web Services en SWIFT, lijkt de status van Chainlink als de toonaangevende leverancier van gedecentraliseerde orakels onwrikbaar. Daarom is het de vijfde beste crypto die nu wordt gekocht.

6. Polkadot (DOT) – Kan DOT worden opgeschaald tot 1 miljoen TPS?

Polkadot is een Ethereum-rivaal die tot doel heeft om het probleem met de interoperabiliteit op te lossen via blockchain-enabled netwerken. Ontwikkelaars hebben Polkadot gemaakt om schaalbaar en flexibel te zijn en om de communicatie tussen afzonderlijke applicaties en blockchains, zoals Bitcoin en Ethereum, te vergemakkelijken. Stel je eerst het stippenpatroon voor; stel je nu verbindingslijnen tussen alle punten voor. Als elke stip een individuele blockchain is, dan is Polkadot degene die de stippen verbindt.

In tegenstelling tot andere layer 1-solutions, is Polkadot gebouwd met het oog op decentralisatie, snelheid en veiligheid. Terwijl andere blockchains misschien uitblinken op een of ander gebied, zijn er maar weinig die in alle drie kunnen uitblinken, in tegenstelling tot Polkadot. Veel van dit succes is te danken aan het gebruik van parachains door Polkadot, waardoor transacties in feite gelijktijdig in plaats van opeenvolgend kunnen plaatsvinden.

In het eerste kwartaal van 2023 zal Polkadot parathreads lanceren, wat de schaalbaarheid enorm zal vergroten. Niet alleen worden de bloktijden gehalveerd, van 12 seconden naar 6 seconden, maar de transactiesnelheid moet ook met 100 tot 1.000 keer toenemen. Deze snelheidsverhoging brengt Polkadot van 1.000 TPS naar meer dan 100.000 TPS en mogelijk zelfs 1 miljoen TPS, waardoor het project een krachtige concurrent wordt voor Ethereum. Deze veelbelovende cijfers maken van DOT een van de beste crypto valuta’s om nu te kopen.

7. Filecoin (FIL) – De toekomst van AI aandrijven?

De laatste keuze als een van de top crypto’s voor 2023 is Filecoin . Filecoin is een gedecentraliseerd opslagnetwerk waarmee gebruikers ongebruikte ruimte op de harde schijf kunnen verhuren om FIL-tokens te verdienen. Aanvankelijk werd Filecoin gecreëerd als een oplossing voor de gecentraliseerde opslagindustrie, die beladen is met prijs uitholling, fraude, hacks en censuur. Filecoin is echter in feite het tegenovergestelde: de markt bepaalt de prijzen en het gedecentraliseerde karakter van het protocol betekent dat ongeoorloofde toegang en censuur vrijwel onmogelijk zijn.

Met de verwachting dat de behoefte aan gegevensopslag de komende jaren alleen maar zal toenemen, is Filecoin de perfecte oplossing. Het kost een fractie om gegevens op te slaan met Filecoin in vergelijking met providers zoals Amazon Web Services of Microsoft Azure en er zijn geen extra datacenters nodig. Bovenal zou Filecoin binnenkort kunnen domineren dankzij de opkomst van AI.

AI vereist enorme hoeveelheden gegevens om te functioneren. De kosten van een enkele reactie van ChatGPT “waarschijnlijk enkele centen”, of tussen de 10x en 100x de kosten van een gewone zoekopdracht op internet. Deze kosten weerspiegelen het feit dat de rekenkracht (en het aantal servers) dat nodig is om AI-reacties te genereren enorm is. Daarom zou Filecoin door bedrijven als OpenAI kunnen worden gebruikt om hun producten te schalen zonder buitensporige kosten.

Nu AI sneller groeit dan eerder werd gedacht, zou deze noodzaak voor goedkope massaopslag eerder vroeger dan later kunnen komen, misschien zelfs tegen het einde van 2023. Als gevolg hiervan zal Filecoin waarschijnlijk zijn heerschappij over de gedecentraliseerde opslagmarkt voortzetten en is het een van de top crypto’s om nu te kopen.

Metacade (MCADE) is de beste crypto om nu te kopen

Hoe 2023 zal verlopen voor de wereld van cryptocurrency moet nog worden bezien. Nu de Federal Reserve naar verwachting de renteverhogingen in 2023 zal terugdraaien, zou dit echter het einde van de crypto-bearmarkt kunnen betekenen. Wanneer dat gebeurt, zullen de zeven cryptocurrencies op deze lijst waarschijnlijk omhoog schieten, vooral gezien de vele genoemde katalysatoren. Metacade onderscheidt zich echter als de beste cryptovaluta voor 2023.

Met het potentieel voor explosieve groei in de GameFi-industrie, meerdere community-gebaseerde functies waar gamers zeker van zullen houden, en een bewezen staat van dienst in het aantrekken van investeringen, is Metacade klaar voor succes in 2023. Dus als je op zoek bent naar de begane grond met wat een leider van play-to-earn gaming zou kunnen zijn, stop dan met zoeken. Bekijk in plaats daarvan de presale van Metacade en ontdek wat je zou kunnen missen!

Je kunt de in dit artikel genoemde munten hier bij eToro kopen.